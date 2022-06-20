10:45 20.06.2022 (обновлено: 12:37 20.06.2022)
NI рассказал о реакции западных политиков на выступление Путина на ПМЭФ
NI пишет, что западные политики молча согласились с заявлением Путина на ПМЭФ
© РИА Новости / Павел БедняковПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина насчет санкций на Петербургском международном экономическом форуме нашло поддержку на Западе, пишет Марк Эпископос для издания The National Interest.
В ходе выступления он назвал введенные ограничительные меры безумными и бездумными и заявил, что так называемый экономический блицкриг Запада не только не нанес ущерба России, но и обернулся значительными потерями для Европы и Соединенных Штатов.
В ходе выступления он назвал введенные ограничительные меры безумными и бездумными и заявил, что так называемый экономический блицкриг Запада не только не нанес ущерба России, но и обернулся значительными потерями для Европы и Соединенных Штатов.
"Некоторые западные политики, похоже, молчаливо согласны с оценкой Путина", — говорится в публикации.
Автор напомнил, что недавно в западных СМИ появилась информация, согласно которой чиновники из администрации Байдена в частном порядке выражают свою обеспокоенность из-за санкций против Москвы. Они утверждают, что введенные ограничения не достигают своих целей, вместо этого они разгоняют инфляцию в США и ухудшают продовольственную безопасность в мире.
Автор напомнил, что недавно в западных СМИ появилась информация, согласно которой чиновники из администрации Байдена в частном порядке выражают свою обеспокоенность из-за санкций против Москвы. Они утверждают, что введенные ограничения не достигают своих целей, вместо этого они разгоняют инфляцию в США и ухудшают продовольственную безопасность в мире.
По его мнению, воодушевленная ростом цен на энергоносители и углублением финансовых связей с ключевыми странами, которые отказались согласиться с западными санкциями, Россия эффектно бросила вызов прогнозам администрации Байдена о неизбежности экономического коллапса.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле эти ограничительные меры назвали экономической войной. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле эти ограничительные меры назвали экономической войной. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.