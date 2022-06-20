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NI рассказал о реакции западных политиков на выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2022
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NI рассказал о реакции западных политиков на выступление Путина на ПМЭФ
NI рассказал о реакции западных политиков на выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2022
NI рассказал о реакции западных политиков на выступление Путина на ПМЭФ
Заявление президента России Владимира Путина насчет санкций на Петербургском международном экономическом форуме нашло поддержку на Западе, пишет Марк Эпископос... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:45
2022-06-20T12:37
в мире
цены на нефть
санкции в отношении россии
владимир путин
европа
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина насчет санкций на Петербургском международном экономическом форуме нашло поддержку на Западе, пишет Марк Эпископос для издания The National Interest. В ходе выступления он назвал введенные ограничительные меры безумными и бездумными и заявил, что так называемый экономический блицкриг Запада не только не нанес ущерба России, но и обернулся значительными потерями для Европы и Соединенных Штатов. "Некоторые западные политики, похоже, молчаливо согласны с оценкой Путина", — говорится в публикации. Автор напомнил, что недавно в западных СМИ появилась информация, согласно которой чиновники из администрации Байдена в частном порядке выражают свою обеспокоенность из-за санкций против Москвы. Они утверждают, что введенные ограничения не достигают своих целей, вместо этого они разгоняют инфляцию в США и ухудшают продовольственную безопасность в мире. По его мнению, воодушевленная ростом цен на энергоносители и углублением финансовых связей с ключевыми странами, которые отказались согласиться с западными санкциями, Россия эффектно бросила вызов прогнозам администрации Байдена о неизбежности экономического коллапса. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле эти ограничительные меры назвали экономической войной. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, цены на нефть, санкции в отношении россии, владимир путин, европа
10:45 20.06.2022 (обновлено: 12:37 20.06.2022)
 
NI рассказал о реакции западных политиков на выступление Путина на ПМЭФ

NI пишет, что западные политики молча согласились с заявлением Путина на ПМЭФ

© РИА Новости / Павел БедняковПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина насчет санкций на Петербургском международном экономическом форуме нашло поддержку на Западе, пишет Марк Эпископос для издания The National Interest.

В ходе выступления он назвал введенные ограничительные меры безумными и бездумными и заявил, что так называемый экономический блицкриг Запада не только не нанес ущерба России, но и обернулся значительными потерями для Европы и Соединенных Штатов.
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"Некоторые западные политики, похоже, молчаливо согласны с оценкой Путина", — говорится в публикации.

Автор напомнил, что недавно в западных СМИ появилась информация, согласно которой чиновники из администрации Байдена в частном порядке выражают свою обеспокоенность из-за санкций против Москвы. Они утверждают, что введенные ограничения не достигают своих целей, вместо этого они разгоняют инфляцию в США и ухудшают продовольственную безопасность в мире.
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Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле эти ограничительные меры назвали экономической войной. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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