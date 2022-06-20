https://ria.ru/20220620/proverki-1796716469.html
Правительство освободит бизнес от большинства проверок с 2023 года
Правительство освободит бизнес от большинства проверок с 2023 года - РИА Новости, 20.06.2022
Правительство освободит бизнес от большинства проверок с 2023 года
Российские предприятия будут освобождены от большинства проверок с 2023 года, а правительство продолжит реформировать контрольно-надзорную сферу, заявил... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:27
2022-06-20T12:27
2022-06-20T12:27
экономика
владимир путин
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
правительство рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские предприятия будут освобождены от большинства проверок с 2023 года, а правительство продолжит реформировать контрольно-надзорную сферу, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.Он напомнил, что в текущем году действует мораторий на приведение плановых и неплановых проверок бизнеса. После окончания срока его действия, в соответствии с поручением президента, большинство проверок бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда, на постоянной основе проводиться не будет."Правительство продолжит реформировать надзорную сферу, делая упор на развитии риск-ориентированного подхода, как поручил президент. Это позволит с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок", - отметил Григоренко.Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2022, призвал декриминализировать ряд составов экономических преступлений и предложил отказаться от большинства проверок российского бизнеса. Он также предложил повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей при неуплате таможенных и других обязательных платежей.
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экономика, владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), правительство рф
Правительство освободит бизнес от большинства проверок с 2023 года
Вице-премьер Григоренко: предприятия освободят от большинства проверок с 2023 года
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские предприятия будут освобождены от большинства проверок с 2023 года, а правительство продолжит реформировать контрольно-надзорную сферу, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Он напомнил, что в текущем году действует мораторий на приведение плановых и неплановых проверок бизнеса. После окончания срока его действия, в соответствии с поручением президента, большинство проверок бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда, на постоянной основе проводиться не будет.
"Правительство продолжит реформировать надзорную сферу, делая упор на развитии риск-ориентированного подхода, как поручил президент. Это позволит с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок", - отметил Григоренко.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2022, призвал декриминализировать ряд составов экономических преступлений и предложил отказаться от большинства проверок российского бизнеса. Он также предложил повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей при неуплате таможенных и других обязательных платежей.