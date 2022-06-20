https://ria.ru/20220620/programma-1796891750.html

Признание ДНР и ЛНР вошло в программу по истории для девятых классов

Признание ДНР и ЛНР вошло в программу по истории для девятых классов - РИА Новости, 20.06.2022

Признание ДНР и ЛНР вошло в программу по истории для девятых классов

Признание Донецкой и Луганской Народных Республик, пандемия коронавируса и голосование по поправкам к Конституции РФ вошли в школьную программу для девятых... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T21:45

2022-06-20T21:45

2022-06-20T21:45

россия

донецкая народная республика

российское военно-историческое общество (рвио)

патриот

северный поток — 2

сила сибири (газопровод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150149/57/1501495740_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9fdab53d36f2d230ba178c3720043235.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Признание Донецкой и Луганской Народных Республик, пандемия коронавируса и голосование по поправкам к Конституции РФ вошли в школьную программу для девятых классов по новейшей истории России, следует из документа, опубликованного на сайте Института стратегии развития Российской академии образования."Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). Признание Россией ДНР и ЛНР", - говорится в документе.Из документа от 29 апреля следует, что изучение будет проходить в модуле "Российская Федерация на современном этапе" в программе основного общего образования для девятых классов.Также в модуле будут изучаться национальные проекты 2014-2024 годов - "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни", "Экономический рост". В программу входит борьба с пандемией COVID-19, строительство Крымского моста и трубопроводов "Северный поток 2" и "Сила Сибири", поддержка одаренных детей."Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России; воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО); исторические парки "Россия — моя история", военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату; всероссийский проект "Без срока давности"; новые информационные ресурсы о Великой Победе", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220613/obrazovanie-1794988446.html

https://ria.ru/20220606/vuzy-1793490321.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), патриот, северный поток — 2, сила сибири (газопровод)