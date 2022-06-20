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Признание ДНР и ЛНР вошло в программу по истории для девятых классов - РИА Новости, 20.06.2022
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Признание ДНР и ЛНР вошло в программу по истории для девятых классов
Признание ДНР и ЛНР вошло в программу по истории для девятых классов - РИА Новости, 20.06.2022
Признание ДНР и ЛНР вошло в программу по истории для девятых классов
Признание Донецкой и Луганской Народных Республик, пандемия коронавируса и голосование по поправкам к Конституции РФ вошли в школьную программу для девятых... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T21:45
2022-06-20T21:45
россия
донецкая народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
патриот
северный поток — 2
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Признание Донецкой и Луганской Народных Республик, пандемия коронавируса и голосование по поправкам к Конституции РФ вошли в школьную программу для девятых классов по новейшей истории России, следует из документа, опубликованного на сайте Института стратегии развития Российской академии образования."Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). Признание Россией ДНР и ЛНР", - говорится в документе.Из документа от 29 апреля следует, что изучение будет проходить в модуле "Российская Федерация на современном этапе" в программе основного общего образования для девятых классов.Также в модуле будут изучаться национальные проекты 2014-2024 годов - "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни", "Экономический рост". В программу входит борьба с пандемией COVID-19, строительство Крымского моста и трубопроводов "Северный поток 2" и "Сила Сибири", поддержка одаренных детей."Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России; воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО); исторические парки "Россия — моя история", военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату; всероссийский проект "Без срока давности"; новые информационные ресурсы о Великой Победе", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20220613/obrazovanie-1794988446.html
https://ria.ru/20220606/vuzy-1793490321.html
россия
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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россия, донецкая народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), патриот, северный поток — 2, сила сибири (газопровод)
21:45 20.06.2022
 
Признание ДНР и ЛНР вошло в программу по истории для девятых классов

Признание ДНР и ЛНР вошло в школьную программу по истории для девятых классов

© РИА Новости / Анна Волкова / Перейти в фотобанкРаботники школы разбирают школьные учебники
Работники школы разбирают школьные учебники - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Анна Волкова
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Работники школы разбирают школьные учебники. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Признание Донецкой и Луганской Народных Республик, пандемия коронавируса и голосование по поправкам к Конституции РФ вошли в школьную программу для девятых классов по новейшей истории России, следует из документа, опубликованного на сайте Института стратегии развития Российской академии образования.
"Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). Признание Россией ДНР и ЛНР", - говорится в документе.
Студенты в университете - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 09:19
В ГД заявили, что система образования нуждается в модернизации
Из документа от 29 апреля следует, что изучение будет проходить в модуле "Российская Федерация на современном этапе" в программе основного общего образования для девятых классов.
Также в модуле будут изучаться национальные проекты 2014-2024 годов - "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни", "Экономический рост". В программу входит борьба с пандемией COVID-19, строительство Крымского моста и трубопроводов "Северный поток 2" и "Сила Сибири", поддержка одаренных детей.
"Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России; воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО); исторические парки "Россия — моя история", военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату; всероссийский проект "Без срока давности"; новые информационные ресурсы о Великой Победе", - отмечается в документе.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 15:04
Все российские вузы исключили из Болонского процесса
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)ПатриотСеверный поток — 2Сила Сибири (газопровод)
 
 
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