https://ria.ru/20220620/preparat-1796673965.html
Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений
Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений - РИА Новости, 20.06.2022
Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений
Препарат против коронавируса "МИР 19" вошел в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:42
2022-06-20T10:42
2022-06-20T10:46
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
общество
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
коронавирус covid-19
мир-19 (препарат для лечения covid-19)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Препарат против коронавируса "МИР 19" вошел в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."Роспатент на Петербургском международном экономическом форуме назвал десять лучших медицинских изобретений России за 2021 год. В список вошёл препарат для терапии новой коронавирусной инфекции "МИР 19", который разработан в Государственном научном центре "Институт иммунологии" ФМБА России и зарегистрирован в декабре 2021 года", - говорится в сообщении.Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220620/vaktsina-1796645132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), коронавирус covid-19, мир-19 (препарат для лечения covid-19)
10:42 20.06.2022 (обновлено: 10:46 20.06.2022)
Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений
Препарат против COVID-19 "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений