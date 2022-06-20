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Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений - РИА Новости, 20.06.2022
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Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений
Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений - РИА Новости, 20.06.2022
Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений
Препарат против коронавируса "МИР 19" вошел в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:42
2022-06-20T10:46
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
общество
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
коронавирус covid-19
мир-19 (препарат для лечения covid-19)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Препарат против коронавируса "МИР 19" вошел в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."Роспатент на Петербургском международном экономическом форуме назвал десять лучших медицинских изобретений России за 2021 год. В список вошёл препарат для терапии новой коронавирусной инфекции "МИР 19", который разработан в Государственном научном центре "Институт иммунологии" ФМБА России и зарегистрирован в декабре 2021 года", - говорится в сообщении.Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров, уточнили в пресс-службе.
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россия, общество, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), коронавирус covid-19, мир-19 (препарат для лечения covid-19)
10:42 20.06.2022 (обновлено: 10:46 20.06.2022)
 
Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений

Препарат против COVID-19 "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Препарат против коронавируса "МИР 19" вошел в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"Роспатент на Петербургском международном экономическом форуме назвал десять лучших медицинских изобретений России за 2021 год. В список вошёл препарат для терапии новой коронавирусной инфекции "МИР 19", который разработан в Государственном научном центре "Институт иммунологии" ФМБА России и зарегистрирован в декабре 2021 года", - говорится в сообщении.
Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров, уточнили в пресс-службе.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 06:40Петербургский международный экономический форум — 2022
Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от разных штаммов COVID-19
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Коронавирус COVID-19МИР-19 (препарат для лечения COVID-19)
 
 
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