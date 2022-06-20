https://ria.ru/20220620/preparat-1796673965.html

Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений

Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений - РИА Новости, 20.06.2022

Препарат "МИР 19" вошел в десятку российских медицинских изобретений

Препарат против коронавируса "МИР 19" вошел в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:42

2022-06-20T10:42

2022-06-20T10:46

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

общество

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

коронавирус covid-19

мир-19 (препарат для лечения covid-19)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Препарат против коронавируса "МИР 19" вошел в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."Роспатент на Петербургском международном экономическом форуме назвал десять лучших медицинских изобретений России за 2021 год. В список вошёл препарат для терапии новой коронавирусной инфекции "МИР 19", который разработан в Государственном научном центре "Институт иммунологии" ФМБА России и зарегистрирован в декабре 2021 года", - говорится в сообщении.Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220620/vaktsina-1796645132.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), коронавирус covid-19, мир-19 (препарат для лечения covid-19)