Рейтинг@Mail.ru
У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/postradavshie-1796747865.html
У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги
У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги - РИА Новости, 20.06.2022
У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги
Три человека серьезно пострадали после удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза", у одного пострадавшего сильные осколочные ранения, у двоих... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:56
2022-06-20T14:40
происшествия
ольга ковитиди
республика крым
одесса
черноморнефтегаз
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три человека серьезно пострадали после удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза", у одного пострадавшего сильные осколочные ранения, у двоих сильные ожоги, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Трое раненых, у двоих сильные ожоги, еще у одного человека сильное осколочное ранение, посекло ноги", - сказала она.Ковитиди заявила, что судьба семерых человек, находившихся на подвергшейся удару украинских военных платформе "Черноморнефтегаза", выясняется, идут поиски, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма."Пять человек эвакуированы, из них трое раненых, семь человек мы разыскиваем", - сказала она.Сенатор добавила, что удар украинских войск был нанесен по платформам "Черноморнефтегаза" на месторождении "Одесское" в 71 километре от Одессы."Удар был нанесен по трем платформам на месторождении "Одесское" в 71 километре от Одессы", - сказала она. Ковитиди добавила, что пострадала больше всего БК-1, на БК-2 и БК-3 нет пострадавших. "Как я поняла, там просто срезало верхушки (буровых установок)", - сказала сенатор.Она сообщила, что работы на всех трех платформах "Черноморнефтегаза", пострадавших от удара украинских военных, приостановлены, идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь."Сейчас сбрасываем газ из труб, чтобы остановить огонь. Работы по добыче газа на месторождении временно приостановлены", - сказала сенатор.Вместе с тем, подчеркнула Ковитиди, после окончания восстановительных работ добыча продолжится.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза".
https://ria.ru/20220620/chernomorneftegaz-1796731139.html
https://ria.ru/20220620/krym-1796755458.html
республика крым
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ольга ковитиди, республика крым, одесса, черноморнефтегаз, сергей аксенов (политик)
13:56 20.06.2022 (обновлено: 14:40 20.06.2022)
 
У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги

Пострадавшие после удара по "Черноморнефтегазу" получили ожоги и осколочное ранение

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три человека серьезно пострадали после удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза", у одного пострадавшего сильные осколочные ранения, у двоих сильные ожоги, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Трое раненых, у двоих сильные ожоги, еще у одного человека сильное осколочное ранение, посекло ноги", - сказала она.
Самоподъемная плавучая буровая установка Таврида - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 13:00Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
Ковитиди заявила, что судьба семерых человек, находившихся на подвергшейся удару украинских военных платформе "Черноморнефтегаза", выясняется, идут поиски, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма.
"Пять человек эвакуированы, из них трое раненых, семь человек мы разыскиваем", - сказала она.
Сенатор добавила, что удар украинских войск был нанесен по платформам "Черноморнефтегаза" на месторождении "Одесское" в 71 километре от Одессы.
"Удар был нанесен по трем платформам на месторождении "Одесское" в 71 километре от Одессы", - сказала она. Ковитиди добавила, что пострадала больше всего БК-1, на БК-2 и БК-3 нет пострадавших.
"Как я поняла, там просто срезало верхушки (буровых установок)", - сказала сенатор.
Она сообщила, что работы на всех трех платформах "Черноморнефтегаза", пострадавших от удара украинских военных, приостановлены, идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 14:29
Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов
"Сейчас сбрасываем газ из труб, чтобы остановить огонь. Работы по добыче газа на месторождении временно приостановлены", - сказала сенатор.
Вместе с тем, подчеркнула Ковитиди, после окончания восстановительных работ добыча продолжится.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза".
 
ПроисшествияОльга КовитидиРеспублика КрымОдессаЧерноморнефтегазСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала