https://ria.ru/20220620/postradavshie-1796747865.html
У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги
У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги - РИА Новости, 20.06.2022
У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги
Три человека серьезно пострадали после удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза", у одного пострадавшего сильные осколочные ранения, у двоих... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:56
2022-06-20T13:56
2022-06-20T14:40
происшествия
ольга ковитиди
республика крым
одесса
черноморнефтегаз
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три человека серьезно пострадали после удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза", у одного пострадавшего сильные осколочные ранения, у двоих сильные ожоги, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Трое раненых, у двоих сильные ожоги, еще у одного человека сильное осколочное ранение, посекло ноги", - сказала она.Ковитиди заявила, что судьба семерых человек, находившихся на подвергшейся удару украинских военных платформе "Черноморнефтегаза", выясняется, идут поиски, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма."Пять человек эвакуированы, из них трое раненых, семь человек мы разыскиваем", - сказала она.Сенатор добавила, что удар украинских войск был нанесен по платформам "Черноморнефтегаза" на месторождении "Одесское" в 71 километре от Одессы."Удар был нанесен по трем платформам на месторождении "Одесское" в 71 километре от Одессы", - сказала она. Ковитиди добавила, что пострадала больше всего БК-1, на БК-2 и БК-3 нет пострадавших. "Как я поняла, там просто срезало верхушки (буровых установок)", - сказала сенатор.Она сообщила, что работы на всех трех платформах "Черноморнефтегаза", пострадавших от удара украинских военных, приостановлены, идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь."Сейчас сбрасываем газ из труб, чтобы остановить огонь. Работы по добыче газа на месторождении временно приостановлены", - сказала сенатор.Вместе с тем, подчеркнула Ковитиди, после окончания восстановительных работ добыча продолжится.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза".
https://ria.ru/20220620/chernomorneftegaz-1796731139.html
https://ria.ru/20220620/krym-1796755458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга ковитиди, республика крым, одесса, черноморнефтегаз, сергей аксенов (политик)
13:56 20.06.2022 (обновлено: 14:40 20.06.2022)
У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги
Пострадавшие после удара по "Черноморнефтегазу" получили ожоги и осколочное ранение
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три человека серьезно пострадали после удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза", у одного пострадавшего сильные осколочные ранения, у двоих сильные ожоги, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Трое раненых, у двоих сильные ожоги, еще у одного человека сильное осколочное ранение, посекло ноги", - сказала она.
Ковитиди заявила, что судьба семерых человек, находившихся на подвергшейся удару украинских военных платформе "Черноморнефтегаза
", выясняется, идут поиски, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма.
"Пять человек эвакуированы, из них трое раненых, семь человек мы разыскиваем", - сказала она.
Сенатор добавила, что удар украинских войск был нанесен по платформам "Черноморнефтегаза" на месторождении "Одесское" в 71 километре от Одессы
.
"Удар был нанесен по трем платформам на месторождении "Одесское" в 71 километре от Одессы", - сказала она. Ковитиди добавила, что пострадала больше всего БК-1, на БК-2 и БК-3 нет пострадавших.
"Как я поняла, там просто срезало верхушки (буровых установок)", - сказала сенатор.
Она сообщила, что работы на всех трех платформах "Черноморнефтегаза", пострадавших от удара украинских военных, приостановлены, идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь.
"Сейчас сбрасываем газ из труб, чтобы остановить огонь. Работы по добыче газа на месторождении временно приостановлены", - сказала сенатор.
Вместе с тем, подчеркнула Ковитиди, после окончания восстановительных работ добыча продолжится.
Глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил ранее о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза".