https://ria.ru/20220620/popova-1796745182.html

Анна Попова: миру, полному эпидемиологических угроз, не обойтись без России

Анна Попова: миру, полному эпидемиологических угроз, не обойтись без России - РИА Новости, 20.06.2022

Анна Попова: миру, полному эпидемиологических угроз, не обойтись без России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказала о ситуации с коронавирусом и рядом других инфекций, в том числе об оспе... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:50

2022-06-20T13:50

2022-06-20T13:50

интервью

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказала о ситуации с коронавирусом и рядом других инфекций, в том числе об оспе обезьян, чуме и холере, а также о биологических лабораториях на Украине, работе с коллегами из других стран и программах по импортозамещению. Беседовала Людмила Белоножко.– Анна Юрьевна, заболеваемость коронавирусом достаточно долгое время остается на низких уровнях. Можно ли уже говорить о том, что приближается завершение пандемии? Как оценивать сейчас эпидемиологическую ситуацию?– Я совершенно уверенно сегодня говорю, что мы победили. Победили напряжение в обществе, победили страх перед ситуацией, победили неуверенность тех первых месяцев 2020 года. И хочу отметить, что РФ прошла эти два года, достигнув очень четких результатов. Россия во все периоды пандемии не поднималась выше 60-го места по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения. При этом мы не выпадали из первой десятки, а преимущественно находились в первой пятерке стран по охвату тестирования на 100 тысяч населения. Это значимый показатель. И это результат. На сегодняшний день Россия находится на 102-м месте по показателям заболеваемости на 100 тысяч населения. Поэтому снимаются ограничения. Поэтому сегодня можно проводить такой масштабный форум. Однако хочу отметить, что вирус никуда не делся, никуда не ушел. Он с нами. И то количество заболевших, госпитализированных и, к сожалению, умерших, которое мы регистрируем каждый день, говорит о том, что вирус с нами.Но мы научились жить с ним. Это тоже очень важный урок прошедших двух лет. Мы научились не останавливать предприятия. Мы не останавливали жизнь в стране, мы не закрывали наши культурные учреждения – театры, кинотеатры. Всегда все работало. Да, в соответствии с определенными правилами, но все же работало, что сильно отличает нас от многих других стран. Исключением был лишь короткий период в начале 2020 года, весной, когда было не вполне понятно, что это за вирус. Мы должны были разобраться, и мы разобрались. Россия продемонстрировала тот результат эпидемиологической работы, который и позволяет нам здесь совершенно свободно общаться. Предполагаю, что в ближайшей перспективе никаких особых потрясений не будет.Для того, чтобы защитить людей, мы разработали большое количество новых инструментов эпидемиологического надзора. Они основаны на современных цифровых технологиях.Могу сказать, что благодаря одному из таких инструментов буквально за последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта омикрона на территории Российской Федерации – это два варианта BA.4 и два варианта ВА.5. Три из них завозные из разных стран и один пока находится в стадии проведения эпиданализа. Да, нам привозят новые варианты вируса. Мы, безусловно, готовимся к тому, что распространение этих вариантов будет чуть более интенсивным, чем привычный нам омикрон. Но мы знаем, что делать. Мы знаем, как снизить риски, и мы знаем, как беречься.– Сегодняшняя эпидситуация не позволяет увеличить срок ревакцинации против коронавируса?– Нет, менять интервалы не планируется. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех.– В последнее время очень много говорят про оспу обезьян. Действительно ли эта инфекция представляет такую опасность? Может ли она стать причиной новой пандемии?– Инфекция, конечно, достаточно опасна. Ее возбудитель относится к первой группе самых опасных вирусов. Поэтому, конечно, это не простая история. Но на сегодняшний день мы четко понимаем, что путь передачи в основном контактный. Защититься, в общем-то, довольно просто, если знать правила – не надо контактировать с заболевшим или с человеком, который может быть больным, потому что он становится заразен до проявления симптомов, а инкубация достаточно долгая – 21 день.У нас в России есть тесты для выявления этой инфекции. У нас есть вакцина, которая сейчас находится на этапе регистрации. Надеемся, что она будет зарегистрирована. Есть и вакцина прежнего поколения, которая тоже сегодня абсолютно доступна. Но необходимости в иммунизации сейчас нет. Ученые всего мира абсолютно четко говорят о том, что этот вирус пандемическим потенциалом не обладает. Это очень важно для характеристики каждого возбудителя. Совсем другая история была с новым коронавирусом. Уже в январе 2020 года озвучивались предположения, которые заставили нас активно действовать и закрывать границы. Мы предполагали, что это вирус с пандемическим потенциалом.Если говорить об оспе, то этот вирус давно известен и хорошо изучен. На сегодняшний день все ученые единогласны в том, что этот вирус пандемическим потенциалом не обладает, но защищаться, конечно, нужно.– В России нет случаев оспы обезьян?– В России мы не регистрировали случаев завоза. У нас идет тестирование, оно доступно в каждом регионе, но только через медицинские учреждения. Никакого анонимного тестирования или какого-либо другого на сегодняшний день в России нет. В каждом регионе РФ можно обратить внимание доктора на возможное инфицирование и протестироваться. Мы делаем эти тесты, делаем их в лабораториях Роспотребнадзора. Пока положительных результатов мы не видели, но исследования продолжаются. Подозрения всегда есть, и каждый непонятный случай с высыпаниями мы стараемся протестировать на оспу обезьян. Сегодня все результаты, которые у нас есть, отрицательные.– В связи с проведением спецоперации, учитывая большой поток беженцев в Россию, какие новые биологические угрозы видите и насколько Россия готова к ним?– Это очень важный вопрос. То, что вскрылось в результате нахождения специалистов – наших военных – на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира. Это абсолютно очевидно. Недавние заявления о том, что все это делалось якобы во благо украинского народа, совершенно не соответствуют действительности.Мы не один раз говорили о том, что делает Роспотребнадзор, чтобы не допустить заноса опасных заболеваний с той стороны. На Украине не привитое население. Многие не привиты против кори, и вспышка кори на Украине в последние годы была самой интенсивной в Европе. Украина была лидером по количеству заболевших корью на 100 тысяч человек. Вторая за ней европейская страна показывала в пять раз более низкие показатели заболеваемости, чем Украина. То есть, население просто совсем не прививали. Какая же это забота? Полиомиелит – мы давно забыли, что это такое. Но на Украине была вспышка в 2015 году и новая вспышка в 2021 году. Украина на сегодняшний день занимает первое место в Европе по смертности от туберкулеза. Кто же занимается там биологическими вопросами и эпидемиологической защитой? То же самое касается вируса иммунодефицита человека. Это официальные данные, которые государство публикует само. Лечение от вируса иммунодефицита человека, которое защищает, продлевает жизнь и не позволяет человеку заражать тех, кто с ним рядом, получают всего 30% населения – при ВОЗовском показателе в 90%. Это совершенно явное свидетельство того, что там эпидемиологическими вопросами никто не занимается. Там и некому – в 2014 году начали и в 2016 году закончили разрушать санитарно-эпидемиологическою службу. Там нет такой службы, которая есть в РФ. И ее нет ровно для того, чтобы некому было оппонировать, некому было оценить действия чужой страны, чужих военных в части биологической безопасности.Мы, конечно, предпринимаем все усилия, чтобы уберечь и граждан Российской Федерации, и граждан Донецкой, Луганской республик, и, конечно же, граждан на тех территориях, которые сегодня освобождаются нашими военными. Мы, безусловно, сделаем все, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.– Как считаете, какие-то вспышки инфекционных заболеваний на Украине, кори, например, могли быть связана с деятельностью биологических лабораторий?– Во-первых, она абсолютно точно связана с той политикой, которая проводилась на территории Украины. Не иммунизировать людей – это значит создать стерильный пул населения, на котором можно проводить любое исследование. Ведь это же совершенно очевидная реализация такой задачи.– Вчера было опубликовано постановление Роспотребнадзора о дополнительных мерах по противодействию распространения чумы. В связи с чем оно было принято?– Это постановление – наша плановая работа. Так же как и по холере. На сегодняшний день у нас нет каких-либо высоких рисков ни по заболеванию холерой, ни по заболеванию чумой. Но мы готовимся к возможным осложнениям ситуации. Если говорить о чуме, то мы мониторируем 11 природных очагов чумы. Там, где есть животные, которые могут переносить чуму. Это наша полевая работа. Коллеги каждое лето выезжают на территорию природных очагов. Проводят обработку, дезинфекцию и дезинсекцию. Отлавливают животных и исследуют их на наличие чумного микроба. На сегодняшний день эта работа продолжается. Но чтобы не было риска возникновения, подготовлено и выпущено специальное постановление. Оно поможет повысить готовность каждого региона. Самое главное – быть готовым и не допустить распространения этой болезни. На это и направлен документ, который сегодня уже начал реализовываться во всех регионах. Так должно быть.– А вакцины и препараты против холеры и чумы у нас есть?– Есть, конечно. Российская Федерация имеет тест-системы для определения возбудителя холеры и в материале от человека, и в материалах, взятых из окружающей среды.Это тоже общесистемный мониторинг – целый ряд областей имеют от 100 до 200 мониторинговых точек, где мы каждую неделю в летний период, когда вода прогревается до температуры 14-16 градусов, отбираем пробы и анализируем их на наличие возбудителя холеры.Есть ПЦР-тесты для чумы. Арсенал у нас достаточно широкий. Мы им пользуемся в своей ежедневной практике. Конечно, есть вакцина и против чумы. Против чумы вакцинируются все наши специалисты, которые работают в лабораториях с возбудителями чумы. С 2015 года вакцинируется население поселка Кош-Агач в Республике Алтай, где с 2012 года активизировался чумной очаг. Население там прививается, чувствует себя прекрасно, иммунитет формируется, и мы тоже за этим наблюдаем. Вакцина работает и работает очень хорошо.Против холеры у нас тоже есть отличная отечественная вакцина. Ее не надо колоть – это таблеточка, которую нужно принимать. Вы принимаете таблетку, запиваете водой и оказываетесь привитым против холеры. Но на сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться.– В мире выявлено несколько случаев гепатита неизвестной этиологии у детей. Не выявлено ли болезни в России? И с чем это может быть связано?– Здесь ученые выдвигают целый ряд различных версий. Пока особенно странно то, что не выяснена причина этого гепатита.Российская Федерация не имеет таких случаев. Мы ведём постоянный мониторинг, и в последние три месяца мы видим снижение заболеваемости по всем гепатитам. Ничего необычного не происходит как у взрослых, так и у детей. Сегодня каждый случай под прицелом, каждый случай диагностируется, этиологически расшифровывается. Поэтому пропустить какой-то гепатит сегодня совершенно невозможно. В мире заболевших не так много, но мы, безусловно, очень внимательно следим за всеми публикациями. За всем, что происходит за рубежом. Пока коллеги в разных странах, которые сталкиваются с этим заболеванием, не определили причину его возникновения. При всех сегодняшних технологических и технических возможностях, мне кажется, это уже можно было бы сделать, но пока результата нет.– Как прошел сезон гриппа в прошлом году? Можно ли сказать, что мы научились справляться, брать инфекцию под контроль? Сколько россиян планируется привить в следующем сезоне?– Мы научились брать грипп под контроль. В течение 5 лет мы прививаем не меньше 60% совокупного населения Российской Федерации. Это позволяет нам уже в течение пяти лет не разворачивать дополнительных коек для больных гриппом. Это хороший показатель.В этом году мы также планируем – это заложено в проекте постановления главного государственного санитарного врача – привить не менее 60% населения. Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться. У нас отработанная тактика – мы всех прививаем, когда начинается подъем. Мы говорим, что надо носить маски. Нас слышат, и таким образом мы сохраняем – я абсолютно в этом уверена – здоровье и жизни россиян.– Как в настоящее время выстраивается работа Роспотребнадзора с коллегами из других стран, повлияла ли как-то политическая ситуация на это?– Наши коллеги – профессионалы. Подчеркиваю, в других странах, на площадке Всемирной организации здравоохранения, работают профессионалы. Специалисты четко понимают, что без России в мире, полном эпидемиологических угроз, обойтись нельзя. У нас налажены рабочие контакты. В мире интересуются нашей позицией, нашим мнением. Наше мнение крайне важно для коллег из разных стран. На сегодняшний день мы работаем в плотном контакте, получаем всю необходимую информацию, никто ее от нас не закрывает. По той же оспе обезьян нас приглашают на все рабочие группы.– Как продвигаются программы по импортозамещению, которые осуществляет Роспотребнадзор? Насколько мы независимы при производстве тестов и вакцин?– Мы начали эту программу в 2014 году, когда были введены первые санкции. Поставили себе такую задачу, и сейчас больше 80% всех питательных сред, которые используют организации Роспотребнадзора, производятся в Российской Федерации от начала и до конца. Мы построили новые линии, поставили новые производственные мощности, сориентировались на партнерах, в первую очередь, конечно, в России и в дружественных странах. Мы начали этим заниматься сильно заранее. Оказалось, что мы все делаем правильно.

https://ria.ru/20220620/moskva-1796725146.html

https://ria.ru/20220617/kovid-1795745932.html

https://ria.ru/20220618/izobreteniya-1796408759.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220618/bolezni-1796201265.html

https://ria.ru/20211101/invitro-epidemics-1756645839.html

https://ria.ru/20220613/virusy-1794254622.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

интервью, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)