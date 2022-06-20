Рейтинг@Mail.ru
В МИД Польши нет данных о воюющих на Украине гражданах страны - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/polsha-1796696672.html
В МИД Польши нет данных о воюющих на Украине гражданах страны
В МИД Польши нет данных о воюющих на Украине гражданах страны - РИА Новости, 20.06.2022
В МИД Польши нет данных о воюющих на Украине гражданах страны
МИД Польши не имеет информации о гражданах страны, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, заявил заместитель главы внешнеполитического... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:53
2022-06-20T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
здоровье - общество
украина
польша
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f76f2c0fb6d0bc623499de9671b4f13c.jpg
ВАРШАВА, 20 июн - РИА Новости. МИД Польши не имеет информации о гражданах страны, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.Ранее Минобороны РФ сообщило, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши - 1831 человек, из них, по данным на 17 июня, уничтожено 378 и вернулись на родину 272."Есть поляки, которые пересекают польско-украинскую границу в одну и в другую сторону, заявляя о разных целях своих визитов – бизнес, туризм. Конечно, министерство внутренних дел и администрации имеет информацию о том, сколько граждан Польши. Это тысячи человек, которые с разными целями приезжают на Украину. В то же время я не имею никакой информации на тему воюющих там", - сказал Пшидач.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/naemniki-1796331011.html
https://ria.ru/20220620/naemniki-1796672046.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fe8c55dd7d8b3893151f86bcedae4f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, здоровье - общество, украина, польша, россия, ситуация в днр и лнр
11:53 20.06.2022
 
В МИД Польши нет данных о воюющих на Украине гражданах страны

Замглавы МИД Польши Пшидач заявил об отсутствии данных о поляках, воюющих на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 июн - РИА Новости. МИД Польши не имеет информации о гражданах страны, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши - 1831 человек, из них, по данным на 17 июня, уничтожено 378 и вернулись на родину 272.
ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 20:21Специальная военная операция на Украине
Корреспонденты RT и ВГТРК показали видео с пленными наемниками из США
"Есть поляки, которые пересекают польско-украинскую границу в одну и в другую сторону, заявляя о разных целях своих визитов – бизнес, туризм. Конечно, министерство внутренних дел и администрации имеет информацию о том, сколько граждан Польши. Это тысячи человек, которые с разными целями приезжают на Украину. В то же время я не имею никакой информации на тему воюющих там", - сказал Пшидач.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Целое подразделение – командир полка Народной милиции о польских наемниках в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 10:35Специальная военная операция на Украине
В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях среди иностранных наемников
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоУкраинаПольшаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала