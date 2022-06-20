https://ria.ru/20220620/polsha-1796696672.html

В МИД Польши нет данных о воюющих на Украине гражданах страны

В МИД Польши нет данных о воюющих на Украине гражданах страны - РИА Новости, 20.06.2022

В МИД Польши нет данных о воюющих на Украине гражданах страны

МИД Польши не имеет информации о гражданах страны, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, заявил заместитель главы внешнеполитического... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:53

2022-06-20T11:53

2022-06-20T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

здоровье - общество

украина

польша

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f76f2c0fb6d0bc623499de9671b4f13c.jpg

ВАРШАВА, 20 июн - РИА Новости. МИД Польши не имеет информации о гражданах страны, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.Ранее Минобороны РФ сообщило, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши - 1831 человек, из них, по данным на 17 июня, уничтожено 378 и вернулись на родину 272."Есть поляки, которые пересекают польско-украинскую границу в одну и в другую сторону, заявляя о разных целях своих визитов – бизнес, туризм. Конечно, министерство внутренних дел и администрации имеет информацию о том, сколько граждан Польши. Это тысячи человек, которые с разными целями приезжают на Украину. В то же время я не имею никакой информации на тему воюющих там", - сказал Пшидач.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/naemniki-1796331011.html

https://ria.ru/20220620/naemniki-1796672046.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, здоровье - общество, украина, польша, россия, ситуация в днр и лнр