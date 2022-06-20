https://ria.ru/20220620/podushka-1796695101.html

Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"

Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 20.06.2022

Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"

У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но после роста инфляции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д. Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня?

2022-06-20T12:00

2022-06-20T12:00

2022-06-20T13:20

страхи

общество

наталья лосева

деньги

наличные деньги

психология богатства

подкаст

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Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи" У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но с наступлением военной операции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д. Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня? audio/mpeg

Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи" У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но с наступлением военной операции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д. Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня? audio/mpeg

Историю героя выпуска Ильи разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья лосева, деньги, наличные деньги, психология богатства, аудио, подкаст