https://ria.ru/20220620/podushka-1796695101.html
Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 20.06.2022
Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но после роста инфляции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д. Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня?
2022-06-20T12:00
2022-06-20T12:00
2022-06-20T13:20
страхи
общество
наталья лосева
деньги
наличные деньги
психология богатства
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796695945_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_3f72b621459309b3b935ad817a9c4feb.jpg
Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но с наступлением военной операции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д. Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня?
audio/mpeg
Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но с наступлением военной операции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д. Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня?
audio/mpeg
Историю героя выпуска Ильи разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796695945_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_540dc3f1ece2e254da2b4fd01b41eb83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья лосева, деньги, наличные деньги, психология богатства, аудио, подкаст
12:00 20.06.2022 (обновлено: 13:20 20.06.2022)
Как сегодня сохранить финансовую подушку безопасности? Подкаст "Страхи"
У героя эпизода Ильи есть сбережения в рублях. Он хранил их на депозите, но после роста инфляции забеспокоился, что деньги могут обесцениться. Илья стал думать о срочной покупке коммерческой недвижимости, переводе средств в валюту и т.д. Что на самом деле нужно делать с подушкой безопасности, чтобы не потерять ее сегодня?