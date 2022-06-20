https://ria.ru/20220620/podrostki-1796889843.html
Из-за избиения подростков в Подмосковье "за кольцо в носу" возбудили дело
Из-за избиения подростков в Подмосковье "за кольцо в носу" возбудили дело - РИА Новости, 20.06.2022
Из-за избиения подростков в Подмосковье "за кольцо в носу" возбудили дело
Следственный отдел по городу Истра ГСУ СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело после появления сообщений СМИ о двух подростках, избитых из-за... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T21:17
2022-06-20T21:17
2022-06-20T21:17
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следственный отдел по городу Истра ГСУ СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело после появления сообщений СМИ о двух подростках, избитых из-за внешнего вида в подмосковной электричке, рассказала журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Подмосковью Ольга Врадий.Ранее СМИ опубликовали видео, согласно которому пьяный мужчина избивает двух подростков в электричке из-за колец в носу и сережек в ушах, требуя снять украшения. Один из молодых людей при этом обливается кровью, а другой в страхе вынимает кольцо из носа."По данной информации СМИ следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - сказала Врадий.Дополняется, что в настоящий момент мужчина задержан, в ближайшее время он будет доставлен следователю.
https://ria.ru/20220614/proverka-1795269378.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), истра, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Из-за избиения подростков в Подмосковье "за кольцо в носу" возбудили дело
СК возбудил дело после сообщений СМИ о двух подростках, избитых из-за внешнего вида