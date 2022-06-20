https://ria.ru/20220620/podrostki-1796889843.html

Из-за избиения подростков в Подмосковье "за кольцо в носу" возбудили дело

Из-за избиения подростков в Подмосковье "за кольцо в носу" возбудили дело - РИА Новости, 20.06.2022

Из-за избиения подростков в Подмосковье "за кольцо в носу" возбудили дело

Следственный отдел по городу Истра ГСУ СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело после появления сообщений СМИ о двух подростках, избитых из-за... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T21:17

2022-06-20T21:17

2022-06-20T21:17

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768000927_0:175:3329:2048_1920x0_80_0_0_b4a1e19e9f2b3ae29fe40a01fb127f31.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следственный отдел по городу Истра ГСУ СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело после появления сообщений СМИ о двух подростках, избитых из-за внешнего вида в подмосковной электричке, рассказала журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Подмосковью Ольга Врадий.Ранее СМИ опубликовали видео, согласно которому пьяный мужчина избивает двух подростков в электричке из-за колец в носу и сережек в ушах, требуя снять украшения. Один из молодых людей при этом обливается кровью, а другой в страхе вынимает кольцо из носа."По данной информации СМИ следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - сказала Врадий.Дополняется, что в настоящий момент мужчина задержан, в ближайшее время он будет доставлен следователю.

https://ria.ru/20220614/proverka-1795269378.html

московская область (подмосковье)

истра

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, московская область (подмосковье), истра, россия, следственный комитет россии (ск рф)