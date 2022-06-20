https://ria.ru/20220620/pensiya-1796799665.html

Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам

Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам - РИА Новости, 20.06.2022

Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам, доложить по этому поводу до 1 октября,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:35

2022-06-20T16:35

2022-06-20T16:46

общество

михаил мишустин

россия

владимир путин

пенсия

многодетные семьи

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам, доложить по этому поводу до 1 октября, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220122/pensiya-1769014998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, михаил мишустин, россия, владимир путин, пенсия, многодетные семьи