https://ria.ru/20220620/pensiya-1796799665.html
Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам
Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам - РИА Новости, 20.06.2022
Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам, доложить по этому поводу до 1 октября,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:35
2022-06-20T16:35
2022-06-20T16:46
общество
михаил мишустин
россия
владимир путин
пенсия
многодетные семьи
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам, доложить по этому поводу до 1 октября, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220122/pensiya-1769014998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, владимир путин, пенсия, многодетные семьи
16:35 20.06.2022 (обновлено: 16:46 20.06.2022)
Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам
Путин поручил до 1 октября рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам