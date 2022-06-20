https://ria.ru/20220620/partiya-1796724274.html

На Украине запретили партию "Оппозиционная платформа — За жизнь"

На Украине запретили партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" - РИА Новости, 20.06.2022

На Украине запретили партию "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", ее имущество конфискуют в пользу государства, сообщил украинский Минюст. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:41

2022-06-20T12:41

2022-06-20T14:36

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", ее имущество конфискуют в пользу государства, сообщил украинский Минюст."Суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Соответствующий иск Минюста был удовлетворен Восьмым апелляционным административным судом. Следовательно все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства", — говорится на странице ведомства в Facebook*.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".В документе их деятельность названа "антиукраинской" — она якобы угрожает территориальной целостности страны и направлена на подрыв ее суверенитета. При этом на фоне спецоперации Зеленский сосредоточил в своих руках значительные властные полномочия и ограничил свободу СМИ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220617/nato-1796043628.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский