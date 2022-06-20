12:41 20.06.2022 (обновлено: 14:36 20.06.2022)
На Украине запретили партию "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"
© AP Photo / Efrem LukatskyФлаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", ее имущество конфискуют в пользу государства, сообщил украинский Минюст.
"Суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Соответствующий иск Минюста был удовлетворен Восьмым апелляционным административным судом. Следовательно все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства", — говорится на странице ведомства в Facebook*.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
В документе их деятельность названа "антиукраинской" — она якобы угрожает территориальной целостности страны и направлена на подрыв ее суверенитета. При этом на фоне спецоперации Зеленский сосредоточил в своих руках значительные властные полномочия и ограничил свободу СМИ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.