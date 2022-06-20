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Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил глава ВОЗ - РИА Новости, 20.06.2022
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Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил глава ВОЗ
Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил глава ВОЗ - РИА Новости, 20.06.2022
Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил глава ВОЗ
Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:53
2022-06-20T16:53
в мире
здоровье - общество
воз
тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Джакарте, где пройдет встреча министров здравоохранения G20.Гендиректор ВОЗ также отметил значимость полного выполнения рекомендаций по борьбе с COVID-19. "Нам нужно двигаться очень быстро, чтобы реализовать рекомендации в каждой стране, и тогда мы предотвратим следующую (пандемию)", - добавил он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле этого года число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.
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в мире, здоровье - общество, воз, тедрос адханом гебрейесус
16:53 20.06.2022
 
Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил глава ВОЗ

Глава ВОЗ Гебрейесус считает, что человечество не готово к новым пандемиям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Джакарте, где пройдет встреча министров здравоохранения G20.
"Мы должны серьезно отнестись к урокам, которые мы извлекли из этой пандемии (коронавируса), и убедиться, что мы выполняем рекомендации по подготовке мира (к пандемиям). Между прочим, мы находимся в середине пандемии. Мир не готов. Если ударит еще один вирус, начнется новая пандемия, мы все еще не будем готовы", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях организации.
Гендиректор ВОЗ также отметил значимость полного выполнения рекомендаций по борьбе с COVID-19. "Нам нужно двигаться очень быстро, чтобы реализовать рекомендации в каждой стране, и тогда мы предотвратим следующую (пандемию)", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле этого года число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.
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30 марта, 18:38Распространение коронавируса
Глава ВОЗ предупредил, что COVID-19 не станет последней пандемией
 
В миреЗдоровье - ОбществоВОЗТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
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