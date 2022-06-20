https://ria.ru/20220620/pandemiya-1796808241.html

Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил глава ВОЗ

Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил глава ВОЗ - РИА Новости, 20.06.2022

Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил глава ВОЗ

Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:53

2022-06-20T16:53

2022-06-20T16:53

в мире

здоровье - общество

воз

тедрос адханом гебрейесус

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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Джакарте, где пройдет встреча министров здравоохранения G20.Гендиректор ВОЗ также отметил значимость полного выполнения рекомендаций по борьбе с COVID-19. "Нам нужно двигаться очень быстро, чтобы реализовать рекомендации в каждой стране, и тогда мы предотвратим следующую (пандемию)", - добавил он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле этого года число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.

https://ria.ru/20220330/covid-1780945673.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, воз, тедрос адханом гебрейесус