Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил глава ВОЗ
Глава ВОЗ Гебрейесус считает, что человечество не готово к новым пандемиям
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Мир не будет готов к появлению новой пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Джакарте, где пройдет встреча министров здравоохранения G20.
"Мы должны серьезно отнестись к урокам, которые мы извлекли из этой пандемии (коронавируса), и убедиться, что мы выполняем рекомендации по подготовке мира (к пандемиям). Между прочим, мы находимся в середине пандемии. Мир не готов. Если ударит еще один вирус, начнется новая пандемия, мы все еще не будем готовы", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях организации.
Гендиректор ВОЗ также отметил значимость полного выполнения рекомендаций по борьбе с COVID-19. "Нам нужно двигаться очень быстро, чтобы реализовать рекомендации в каждой стране, и тогда мы предотвратим следующую (пандемию)", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В апреле этого года число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов.