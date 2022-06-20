https://ria.ru/20220620/ospa-1796747025.html

В Ливане выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Ливане выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.06.2022

В Ливане выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай оспы обезьян выявлен в Ливане, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:53

2022-06-20T13:53

2022-06-20T13:53

в мире

оспа обезьян

ливан

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян выявлен в Ливане, сообщает министерство здравоохранения страны."Министерство здравоохранения объявило о первом заражении оспой обезьян в Ливане", - говорится в заявлении министерства.Согласно заявлению, случай заражения выявлен у человека, который прибыл из-за границы. Отмечается, что пациент находится на домашнем карантине, его медицинское состояние - стабильное.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220615/ospa-1795505794.html

https://ria.ru/20220615/ospa-1795381372.html

ливан

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, оспа обезьян, ливан