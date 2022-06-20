https://ria.ru/20220620/ospa-1796747025.html
В Ливане выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Ливане выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.06.2022
В Ливане выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай оспы обезьян выявлен в Ливане, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:53
2022-06-20T13:53
2022-06-20T13:53
в мире
оспа обезьян
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585136_0:65:1061:662_1920x0_80_0_0_8e3e29d9b0d1d4a893b690512f14c64f.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян выявлен в Ливане, сообщает министерство здравоохранения страны."Министерство здравоохранения объявило о первом заражении оспой обезьян в Ливане", - говорится в заявлении министерства.Согласно заявлению, случай заражения выявлен у человека, который прибыл из-за границы. Отмечается, что пациент находится на домашнем карантине, его медицинское состояние - стабильное.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220615/ospa-1795505794.html
https://ria.ru/20220615/ospa-1795381372.html
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585136_158:0:1061:677_1920x0_80_0_0_17ed5d8e86f1d16aa02a852b3b76d5ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оспа обезьян, ливан
В Ливане выявили первый случай заражения оспой обезьян
Минздрав Ливана сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в стране
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян выявлен в Ливане, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения объявило о первом заражении оспой обезьян в Ливане", - говорится в заявлении министерства.
Согласно заявлению, случай заражения выявлен у человека, который прибыл из-за границы. Отмечается, что пациент находится на домашнем карантине, его медицинское состояние - стабильное.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке
. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы
, а также в Америке
и Австралии
. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.