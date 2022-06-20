https://ria.ru/20220620/orlany-1796648272.html
В Московском зоопарке родились краснокнижные орланы
В Московском зоопарке родились краснокнижные орланы - РИА Новости, 20.06.2022
В Московском зоопарке родились краснокнижные орланы
Птенцы краснокнижных белоплечих орланов появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T07:54
2022-06-20T07:54
2022-06-20T07:54
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Птенцы краснокнижных белоплечих орланов появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, зоосад занимается сохранением редкого вида с начала 1980-х годов."Наши орнитологи отслеживают количество и состояние здоровья орланов в зоосадах по всему миру, координируют их распределение в соответствии с генетическими линиями. Всего на нашей территории проживают 12 белоплечих орланов. Двое на основной экспозиции в центре столицы и восемь пернатых в центре воспроизводства. А недавно в центре вылупилось еще двое птенцов. Таким образом, там теперь представлены 10 особей", — добавила Акулова.Отмечается, что пол птенцов пока неизвестен — его смогут определить осенью, во время диспансеризации птиц. Птенцы покрыты черными "детскими" перьями, а "взрослым" бело-бурым оперением они покроются к концу текущего года."Вольер белоплечих орланов расположен на открытой экспозиции центра воспроизводства редких видов животных. Птицы живут в разлеточнике (огромный вольер, где достаточно места для свободного полета). Посетители могут увидеть четырех взрослых особей. А новоиспеченные родители и малыши поселились вдали от посторонних глаз", — добавляется в сообщении.
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московский зоопарк, общество, светлана акулова, россия, москва
В Московском зоопарке родились краснокнижные орланы
В Московском зоопарке появились на свет птенцы краснокнижных белоплечих орланов
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Птенцы краснокнижных белоплечих орланов появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, вылупились птенцы редких белоплечих орланов. Это одни из самых тяжелых и крупных орланов. Масса их тела может достигать более девяти килограммов. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый" и в Красную книгу России", — говорится в сообщении.
По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой
, которые приводятся на сайте, зоосад занимается сохранением редкого вида с начала 1980-х годов.
"Наши орнитологи отслеживают количество и состояние здоровья орланов в зоосадах по всему миру, координируют их распределение в соответствии с генетическими линиями. Всего на нашей территории проживают 12 белоплечих орланов. Двое на основной экспозиции в центре столицы и восемь пернатых в центре воспроизводства. А недавно в центре вылупилось еще двое птенцов. Таким образом, там теперь представлены 10 особей", — добавила Акулова.
Отмечается, что пол птенцов пока неизвестен — его смогут определить осенью, во время диспансеризации птиц. Птенцы покрыты черными "детскими" перьями, а "взрослым" бело-бурым оперением они покроются к концу текущего года.
"Вольер белоплечих орланов расположен на открытой экспозиции центра воспроизводства редких видов животных. Птицы живут в разлеточнике (огромный вольер, где достаточно места для свободного полета). Посетители могут увидеть четырех взрослых особей. А новоиспеченные родители и малыши поселились вдали от посторонних глаз", — добавляется в сообщении.