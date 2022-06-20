https://ria.ru/20220620/orlany-1796648272.html

В Московском зоопарке родились краснокнижные орланы

В Московском зоопарке родились краснокнижные орланы - РИА Новости, 20.06.2022

В Московском зоопарке родились краснокнижные орланы

Птенцы краснокнижных белоплечих орланов появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T07:54

2022-06-20T07:54

2022-06-20T07:54

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Птенцы краснокнижных белоплечих орланов появились на свет в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, зоосад занимается сохранением редкого вида с начала 1980-х годов."Наши орнитологи отслеживают количество и состояние здоровья орланов в зоосадах по всему миру, координируют их распределение в соответствии с генетическими линиями. Всего на нашей территории проживают 12 белоплечих орланов. Двое на основной экспозиции в центре столицы и восемь пернатых в центре воспроизводства. А недавно в центре вылупилось еще двое птенцов. Таким образом, там теперь представлены 10 особей", — добавила Акулова.Отмечается, что пол птенцов пока неизвестен — его смогут определить осенью, во время диспансеризации птиц. Птенцы покрыты черными "детскими" перьями, а "взрослым" бело-бурым оперением они покроются к концу текущего года."Вольер белоплечих орланов расположен на открытой экспозиции центра воспроизводства редких видов животных. Птицы живут в разлеточнике (огромный вольер, где достаточно места для свободного полета). Посетители могут увидеть четырех взрослых особей. А новоиспеченные родители и малыши поселились вдали от посторонних глаз", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220607/berkut-1793635379.html

https://ria.ru/20220428/pingviny-1785923979.html

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московский зоопарк, общество, светлана акулова, россия, москва