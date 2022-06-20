https://ria.ru/20220620/oon-1796882887.html

ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине

ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине - РИА Новости, 20.06.2022

ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине

ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:14

2022-06-20T20:14

2022-06-20T20:18

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.По словам Дюжаррика, ООН получает информацию о массированных обстрелах территорий, как подконтрольных украинскому правительству, так и не контролирумых им."ООН призывает стороны к соблюдению (международного) права", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/prodbezopasnost-1796187121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, оон