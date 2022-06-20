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ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
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ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине
ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине
ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:14
2022-06-20T20:18
в мире
здоровье - общество
владимир путин
украина
россия
донбасс
оон
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.По словам Дюжаррика, ООН получает информацию о массированных обстрелах территорий, как подконтрольных украинскому правительству, так и не контролирумых им."ООН призывает стороны к соблюдению (международного) права", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, оон
20:14 20.06.2022 (обновлено: 20:18 20.06.2022)
 
ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине

Представитель генсекретаря Дюжаррик: ООН готова расширять свое присутствие на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
"Мы готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, но нам нужно, чтобы стороны (конфликта) выполнили свою часть работы", - сказал он на брифинге.
По словам Дюжаррика, ООН получает информацию о массированных обстрелах территорий, как подконтрольных украинскому правительству, так и не контролирумых им.
"ООН призывает стороны к соблюдению (международного) права", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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