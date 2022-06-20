20:14 20.06.2022 (обновлено: 20:18 20.06.2022)
ООН заявила о готовности расширять присутствие на Украине
Представитель генсекретаря Дюжаррик: ООН готова расширять свое присутствие на Украине
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
"Мы готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, но нам нужно, чтобы стороны (конфликта) выполнили свою часть работы", - сказал он на брифинге.
По словам Дюжаррика, ООН получает информацию о массированных обстрелах территорий, как подконтрольных украинскому правительству, так и не контролирумых им.
"ООН призывает стороны к соблюдению (международного) права", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.