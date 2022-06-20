https://ria.ru/20220620/oniks-1796767430.html
Минобороны показало пуск "Оникса" по украинскому военному объекту
Минобороны показало пуск "Оникса" по украинскому военному объекту - РИА Новости, 20.06.2022
Минобороны показало пуск "Оникса" по украинскому военному объекту
Минобороны России показало кадры старта высокоточной ракеты "Оникс" берегового комплекса "Бастион" с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:04
2022-06-20T15:04
2022-06-20T15:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
бастион (ракетный комплекс)
оникс
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минобороны России показало кадры старта высокоточной ракеты "Оникс" берегового комплекса "Бастион" с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры Украины.Видеоролик выложен в Telegram-канале военного ведомства. На нем ночью над пусковой установкой взмывает ракета, а затем берет курс в сторону цели.Ранее из сводки Минобороны РФ стало известно, что российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар" и две такие машины на аэродроме "Арциз" под Одессой.
https://ria.ru/20220620/uragan-1796670911.html
россия
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Кадры пуска высокоточной ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины
Кадры пуска высокоточной ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины
2022-06-20T15:04
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), бастион (ракетный комплекс), оникс
15:04 20.06.2022 (обновлено: 15:28 20.06.2022)
Минобороны показало пуск "Оникса" по украинскому военному объекту
Минобороны показало пуск "Оникса" с черноморского побережья по военному объекту на Украине