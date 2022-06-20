https://ria.ru/20220620/oniks-1796767430.html

Минобороны показало пуск "Оникса" по украинскому военному объекту

Минобороны показало пуск "Оникса" по украинскому военному объекту - РИА Новости, 20.06.2022

Минобороны показало пуск "Оникса" по украинскому военному объекту

Минобороны России показало кадры старта высокоточной ракеты "Оникс" берегового комплекса "Бастион" с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:04

2022-06-20T15:04

2022-06-20T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

бастион (ракетный комплекс)

оникс

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минобороны России показало кадры старта высокоточной ракеты "Оникс" берегового комплекса "Бастион" с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры Украины.Видеоролик выложен в Telegram-канале военного ведомства. На нем ночью над пусковой установкой взмывает ракета, а затем берет курс в сторону цели.Ранее из сводки Минобороны РФ стало известно, что российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар" и две такие машины на аэродроме "Арциз" под Одессой.

https://ria.ru/20220620/uragan-1796670911.html

россия

украина

черное море

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Кадры пуска высокоточной ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины Кадры пуска высокоточной ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины 2022-06-20T15:04 true PT0M08S

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), бастион (ракетный комплекс), оникс