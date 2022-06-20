23:29 20.06.2022 (обновлено: 23:38 20.06.2022)
Итальянские промышленники помогут Украине с восстановлением инфраструктуры
Итальянские промышленники помогут Украине восстановить инфраструктуру
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили во дворе жилого дома в Мариуполе
Поврежденные автомобили во дворе жилого дома в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи, стороны обсудили открытие офиса конфедерации в Киеве, а также возможность помощи Confindustria и итальянских компаний в восстановлении на Украине, сообщил офис Зеленского.
"Открытие офиса конфедерации в Киеве сейчас – это знаменательное событие и мощный сигнал для всех иностранных инвесторов", - посчитал Зеленский, слова которого приводятся на его сайте.
Отмечается, что Зеленский в ходе встречи выразил заинтересованность в "участии итальянских компаний в реализации проектов по восстановлению" инфраструктуры, социальных объектов и жилых домов на Украине.
Бономи в свою очередь заявил, что конфедерация итальянской промышленности подписала соглашение с украинскими властями о восстановлении от последствий конфликта.
"Мы подписали соглашение с правительством Украины, в котором мы предоставляем наши цепочки поставщиков для восстановления страны. Также мы договорились открыть постоянное представительство в посольстве Италии именно для того, чтобы сопровождать итальянские компании в этом сближении с Украиной и ее восстановлении", - заявил Бономи в эфире телеканала Rai1.