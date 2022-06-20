Рейтинг@Mail.ru
Итальянские промышленники помогут Украине с восстановлением инфраструктуры - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/ofis-1796901716.html
Итальянские промышленники помогут Украине с восстановлением инфраструктуры
Итальянские промышленники помогут Украине с восстановлением инфраструктуры - РИА Новости, 20.06.2022
Итальянские промышленники помогут Украине с восстановлением инфраструктуры
Владимир Зеленский встретился с президентом всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи, стороны обсудили открытие офиса... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:29
2022-06-20T23:38
украина
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786640930_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19a86e7c8cb60ccaaaf1061bdd12218e.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи, стороны обсудили открытие офиса конфедерации в Киеве, а также возможность помощи Confindustria и итальянских компаний в восстановлении на Украине, сообщил офис Зеленского.Отмечается, что Зеленский в ходе встречи выразил заинтересованность в "участии итальянских компаний в реализации проектов по восстановлению" инфраструктуры, социальных объектов и жилых домов на Украине.Бономи в свою очередь заявил, что конфедерация итальянской промышленности подписала соглашение с украинскими властями о восстановлении от последствий конфликта."Мы подписали соглашение с правительством Украины, в котором мы предоставляем наши цепочки поставщиков для восстановления страны. Также мы договорились открыть постоянное представительство в посольстве Италии именно для того, чтобы сопровождать итальянские компании в этом сближении с Украиной и ее восстановлении", - заявил Бономи в эфире телеканала Rai1.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796838474.html
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786640930_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_27895e7fd34f5d950867b5319d76b148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, италия
23:29 20.06.2022 (обновлено: 23:38 20.06.2022)
 
Итальянские промышленники помогут Украине с восстановлением инфраструктуры

Итальянские промышленники помогут Украине восстановить инфраструктуру

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили во дворе жилого дома в Мариуполе
Поврежденные автомобили во дворе жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Поврежденные автомобили во дворе жилого дома в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи, стороны обсудили открытие офиса конфедерации в Киеве, а также возможность помощи Confindustria и итальянских компаний в восстановлении на Украине, сообщил офис Зеленского.
"Открытие офиса конфедерации в Киеве сейчас – это знаменательное событие и мощный сигнал для всех иностранных инвесторов", - посчитал Зеленский, слова которого приводятся на его сайте.
Отмечается, что Зеленский в ходе встречи выразил заинтересованность в "участии итальянских компаний в реализации проектов по восстановлению" инфраструктуры, социальных объектов и жилых домов на Украине.
Бономи в свою очередь заявил, что конфедерация итальянской промышленности подписала соглашение с украинскими властями о восстановлении от последствий конфликта.
"Мы подписали соглашение с правительством Украины, в котором мы предоставляем наши цепочки поставщиков для восстановления страны. Также мы договорились открыть постоянное представительство в посольстве Италии именно для того, чтобы сопровождать итальянские компании в этом сближении с Украиной и ее восстановлении", - заявил Бономи в эфире телеканала Rai1.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 18:45Специальная военная операция на Украине
Зеленский попросил средств для поддержки украинской экономики
 
УкраинаИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала