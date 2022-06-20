https://ria.ru/20220620/ofis-1796901716.html

Итальянские промышленники помогут Украине с восстановлением инфраструктуры

Итальянские промышленники помогут Украине с восстановлением инфраструктуры - РИА Новости, 20.06.2022

Итальянские промышленники помогут Украине с восстановлением инфраструктуры

Владимир Зеленский встретился с президентом всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи, стороны обсудили открытие офиса... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:29

2022-06-20T23:29

2022-06-20T23:38

украина

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786640930_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19a86e7c8cb60ccaaaf1061bdd12218e.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи, стороны обсудили открытие офиса конфедерации в Киеве, а также возможность помощи Confindustria и итальянских компаний в восстановлении на Украине, сообщил офис Зеленского.Отмечается, что Зеленский в ходе встречи выразил заинтересованность в "участии итальянских компаний в реализации проектов по восстановлению" инфраструктуры, социальных объектов и жилых домов на Украине.Бономи в свою очередь заявил, что конфедерация итальянской промышленности подписала соглашение с украинскими властями о восстановлении от последствий конфликта."Мы подписали соглашение с правительством Украины, в котором мы предоставляем наши цепочки поставщиков для восстановления страны. Также мы договорились открыть постоянное представительство в посольстве Италии именно для того, чтобы сопровождать итальянские компании в этом сближении с Украиной и ее восстановлении", - заявил Бономи в эфире телеканала Rai1.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796838474.html

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, италия