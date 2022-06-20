https://ria.ru/20220620/odkb-1796721097.html
В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало
В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало
Пресс-секретарь президента Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:34
2022-06-20T12:34
2022-06-20T13:01
в мире
россия
одкб
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности."ОДКБ в совершенно недалеком прошлом продемонстрировал свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики", - подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20220620/odkb-1796718656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одкб, дмитрий песков
12:34 20.06.2022 (обновлено: 13:01 20.06.2022)
В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что создание ОДКБ себя оправдало