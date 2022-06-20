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В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало - РИА Новости, 20.06.2022
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В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало
В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало
Пресс-секретарь президента Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:34
2022-06-20T13:01
в мире
россия
одкб
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности."ОДКБ в совершенно недалеком прошлом продемонстрировал свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики", - подчеркнул представитель Кремля.
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в мире, россия, одкб, дмитрий песков
12:34 20.06.2022 (обновлено: 13:01 20.06.2022)
 
В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что создание ОДКБ себя оправдало

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности.
"ОДКБ в совершенно недалеком прошлом продемонстрировал свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики", - подчеркнул представитель Кремля.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 12:31Специальная военная операция на Украине
В Кремле не рассматривают привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине
 
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