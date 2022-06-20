https://ria.ru/20220620/odkb-1796721097.html

В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало

В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало - РИА Новости, 20.06.2022

В Кремле считают, что создание ОДКБ себя оправдало

Пресс-секретарь президента Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:34

2022-06-20T12:34

2022-06-20T13:01

в мире

россия

одкб

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности."ОДКБ в совершенно недалеком прошлом продемонстрировал свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики", - подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20220620/odkb-1796718656.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, одкб, дмитрий песков