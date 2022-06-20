https://ria.ru/20220620/odkb-1796718656.html

В Кремле не рассматривают привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине

В Кремле не рассматривают привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.06.2022

В Кремле не рассматривают привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине

Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:31

2022-06-20T12:31

2022-06-20T12:48

специальная военная операция на украине

одкб

украина

в мире

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, такой вариант не рассматривался", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривался ли в Кремле вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине.При этом Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности. "ОДКБ в совершенно недалеком прошлом продемонстрировал свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики", - подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20220618/odkb-1796471574.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одкб, украина, в мире, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр