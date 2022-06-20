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В Кремле не рассматривают привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Кремле не рассматривают привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине
В Кремле не рассматривают привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле не рассматривают привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине
Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:31
2022-06-20T12:48
специальная военная операция на украине
одкб
украина
в мире
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, такой вариант не рассматривался", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривался ли в Кремле вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине.При этом Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности. "ОДКБ в совершенно недалеком прошлом продемонстрировал свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики", - подчеркнул представитель Кремля.
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одкб, украина, в мире, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:31 20.06.2022 (обновлено: 12:48 20.06.2022)
 
В Кремле не рассматривают привлечение сил ОДКБ к спецоперации на Украине

Песков: вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, такой вариант не рассматривался", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривался ли в Кремле вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине.
При этом Песков отметил большое значение Организации договора о коллективной безопасности. "ОДКБ в совершенно недалеком прошлом продемонстрировал свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики", - подчеркнул представитель Кремля.
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Специальная военная операция на УкраинеОДКБУкраинаВ миреРоссияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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