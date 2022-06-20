https://ria.ru/20220620/obstrely-1796750713.html

В ЛНР возбудили дела из-за обстрелов Стаханова и Ирмина

В ЛНР возбудили дела из-за обстрелов Стаханова и Ирмина - РИА Новости, 20.06.2022

В ЛНР возбудили дела из-за обстрелов Стаханова и Ирмина

Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовные дела статьям о геноциде и применении запрещенных методов ведения войны после обстрела украинскими войсками городов... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:06

2022-06-20T14:06

2022-06-20T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

луганская народная республика

украина

стаханов

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/80/1511238017_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_1084446f41c3637f8962f5c18fd76d5d.jpg

ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовные дела статьям о геноциде и применении запрещенных методов ведения войны после обстрела украинскими войсками городов Стаханов и Ирмино, сообщила пресс-служба ведомства."Ночью 19 июня города Стаханов и Ирмино вновь подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрел велся кассетными снарядами реактивной системы залпового огня "Ураган". Также над Стахановом была сбита ракета "Точка-У". Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрелов было разрушено и повреждено более 14 домов частного сектора, а также кровля и остекление Стахановского костно-туберкулезного диспансера. По поручению генерального прокурора ЛНР работники органов прокуратуры ЛНР документируют результаты обстрелов.

https://ria.ru/20220618/obstrely-1796492316.html

луганская народная республика

украина

стаханов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, луганская народная республика, украина, стаханов, ситуация в днр и лнр