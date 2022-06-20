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В ЛНР возбудили дела из-за обстрелов Стаханова и Ирмина
В ЛНР возбудили дела из-за обстрелов Стаханова и Ирмина - РИА Новости, 20.06.2022
В ЛНР возбудили дела из-за обстрелов Стаханова и Ирмина
Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовные дела статьям о геноциде и применении запрещенных методов ведения войны после обстрела украинскими войсками городов... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:06
2022-06-20T14:06
2022-06-20T14:06
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовные дела статьям о геноциде и применении запрещенных методов ведения войны после обстрела украинскими войсками городов Стаханов и Ирмино, сообщила пресс-служба ведомства."Ночью 19 июня города Стаханов и Ирмино вновь подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрел велся кассетными снарядами реактивной системы залпового огня "Ураган". Также над Стахановом была сбита ракета "Точка-У". Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрелов было разрушено и повреждено более 14 домов частного сектора, а также кровля и остекление Стахановского костно-туберкулезного диспансера. По поручению генерального прокурора ЛНР работники органов прокуратуры ЛНР документируют результаты обстрелов.
https://ria.ru/20220618/obstrely-1796492316.html
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в мире, жкх, луганская народная республика, украина, стаханов, ситуация в днр и лнр
В ЛНР возбудили дела из-за обстрелов Стаханова и Ирмина
Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовные дела из-за обстрелов Стаханова и Ирмина