https://ria.ru/20220620/obstrel-1796892816.html

Буровые платформы могли обстрелять иностранными ракетами, заявили в Госдуме

Буровые платформы могли обстрелять иностранными ракетами, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.06.2022

Буровые платформы могли обстрелять иностранными ракетами, заявили в Госдуме

Удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" мог быть нанесен иностранными ракетами большой дальности, следователям предстоит выяснить место их производства,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T21:52

2022-06-20T21:52

2022-06-20T21:53

в мире

украина

черное море

сша

черноморнефтегаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" мог быть нанесен иностранными ракетами большой дальности, следователям предстоит выяснить место их производства, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море."Удар мог быть нанесен ракетами большой дальности, которые Украине были переданы в рамках поставок вооружения западными странами. Судя по дистанции, это похоже на тип ракет иностранного производства", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, следователям предстоит по осколкам ракет установить место их производства."Если выяснится, что эти ракеты произведены в одной из стран Европейского союза или США, то вся ответственность за случившиеся ляжет, в том числе, на их лидеров. Они должны осознавать последствия поставок оружия неуравновешенному и невменяемому человеку, называющему себя президентом Украины. Все, кто поставлял Украине летальное оружие, понесет персональную ответственность", - подчеркнул депутат.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека - они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.

https://ria.ru/20220620/platformy-1796832117.html

https://ria.ru/20220620/burovye-1796754068.html

украина

черное море

сша

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в мире, украина, черное море, сша, черноморнефтегаз