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Буровые платформы могли обстрелять иностранными ракетами, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.06.2022
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Буровые платформы могли обстрелять иностранными ракетами, заявили в Госдуме
Буровые платформы могли обстрелять иностранными ракетами, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.06.2022
Буровые платформы могли обстрелять иностранными ракетами, заявили в Госдуме
Удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" мог быть нанесен иностранными ракетами большой дальности, следователям предстоит выяснить место их производства,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T21:52
2022-06-20T21:53
в мире
украина
черное море
сша
черноморнефтегаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" мог быть нанесен иностранными ракетами большой дальности, следователям предстоит выяснить место их производства, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море."Удар мог быть нанесен ракетами большой дальности, которые Украине были переданы в рамках поставок вооружения западными странами. Судя по дистанции, это похоже на тип ракет иностранного производства", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, следователям предстоит по осколкам ракет установить место их производства."Если выяснится, что эти ракеты произведены в одной из стран Европейского союза или США, то вся ответственность за случившиеся ляжет, в том числе, на их лидеров. Они должны осознавать последствия поставок оружия неуравновешенному и невменяемому человеку, называющему себя президентом Украины. Все, кто поставлял Украине летальное оружие, понесет персональную ответственность", - подчеркнул депутат.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека - они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.
https://ria.ru/20220620/platformy-1796832117.html
https://ria.ru/20220620/burovye-1796754068.html
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в мире, украина, черное море, сша, черноморнефтегаз
21:52 20.06.2022 (обновлено: 21:53 20.06.2022)
 
Буровые платформы могли обстрелять иностранными ракетами, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Шеремет: буровые платформы могли обстрелять иностранными ракетами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" мог быть нанесен иностранными ракетами большой дальности, следователям предстоит выяснить место их производства, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море.
Месторождение предприятия Черноморнефтегаз в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 18:23Специальная военная операция на Украине
Более 90 человек эвакуировали с буровых платформ "Черноморнефтегаза"
"Удар мог быть нанесен ракетами большой дальности, которые Украине были переданы в рамках поставок вооружения западными странами. Судя по дистанции, это похоже на тип ракет иностранного производства", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, следователям предстоит по осколкам ракет установить место их производства.
"Если выяснится, что эти ракеты произведены в одной из стран Европейского союза или США, то вся ответственность за случившиеся ляжет, в том числе, на их лидеров. Они должны осознавать последствия поставок оружия неуравновешенному и невменяемому человеку, называющему себя президентом Украины. Все, кто поставлял Украине летальное оружие, понесет персональную ответственность", - подчеркнул депутат.
Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека - они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.
Самоподъемная плавучая буровая установка Таврида - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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В миреУкраинаЧерное мореСШАЧерноморнефтегаз
 
 
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