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Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе - РИА Новости, 20.06.2022
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Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе
Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе - РИА Новости, 20.06.2022
Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе
Если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища "Глебовское", который бы затронул расположенную в 71... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:43
2022-06-20T14:44
в мире
вооруженные силы украины
одесса
происшествия
ольга ковитиди
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища "Глебовское", который бы затронул расположенную в 71 километре Одессу, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Ударом ВСУ были затронуты платформы на месторождении "Одесское", где находится газохранилище "Глебовское" в 71 километре от Одессы. Если бы мы вовремя не сбросили газ, газохранилище взорвалось бы и эффект от этого взрыва был бы как от водородной бомбы. От Одессы не осталось бы ничего. То есть, ракетный обстрел был нанесен фактически по Одессе самими ВСУ", - заявила она.
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в мире, вооруженные силы украины, одесса, происшествия, ольга ковитиди
14:43 20.06.2022 (обновлено: 14:44 20.06.2022)
 
Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе

Сенатор Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе

© Фото : ЧерноморнефтегазМесторождение предприятия "Черноморнефтегаз" в Черном море
Месторождение предприятия Черноморнефтегаз в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Черноморнефтегаз
Месторождение предприятия "Черноморнефтегаз" в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища "Глебовское", который бы затронул расположенную в 71 километре Одессу, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Ударом ВСУ были затронуты платформы на месторождении "Одесское", где находится газохранилище "Глебовское" в 71 километре от Одессы. Если бы мы вовремя не сбросили газ, газохранилище взорвалось бы и эффект от этого взрыва был бы как от водородной бомбы. От Одессы не осталось бы ничего. То есть, ракетный обстрел был нанесен фактически по Одессе самими ВСУ", - заявила она.
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В миреВооруженные силы УкраиныОдессаПроисшествияОльга Ковитиди
 
 
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