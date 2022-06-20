https://ria.ru/20220620/obstrel-1796761663.html
Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе
Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе - РИА Новости, 20.06.2022
Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе
Если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища "Глебовское", который бы затронул расположенную в 71... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:43
2022-06-20T14:43
2022-06-20T14:44
в мире
вооруженные силы украины
одесса
происшествия
ольга ковитиди
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища "Глебовское", который бы затронул расположенную в 71 километре Одессу, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Ударом ВСУ были затронуты платформы на месторождении "Одесское", где находится газохранилище "Глебовское" в 71 километре от Одессы. Если бы мы вовремя не сбросили газ, газохранилище взорвалось бы и эффект от этого взрыва был бы как от водородной бомбы. От Одессы не осталось бы ничего. То есть, ракетный обстрел был нанесен фактически по Одессе самими ВСУ", - заявила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, одесса, происшествия, ольга ковитиди
14:43 20.06.2022 (обновлено: 14:44 20.06.2022)
Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе
Сенатор Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе