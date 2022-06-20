https://ria.ru/20220620/obstrel-1796761663.html

Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе

Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе - РИА Новости, 20.06.2022

Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе

Если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища "Глебовское", который бы затронул расположенную в 71... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:43

2022-06-20T14:43

2022-06-20T14:44

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вооруженные силы украины

одесса

происшествия

ольга ковитиди

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища "Глебовское", который бы затронул расположенную в 71 километре Одессу, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Ударом ВСУ были затронуты платформы на месторождении "Одесское", где находится газохранилище "Глебовское" в 71 километре от Одессы. Если бы мы вовремя не сбросили газ, газохранилище взорвалось бы и эффект от этого взрыва был бы как от водородной бомбы. От Одессы не осталось бы ничего. То есть, ракетный обстрел был нанесен фактически по Одессе самими ВСУ", - заявила она.

https://ria.ru/20220620/gazosnabzhenie-1796757466.html

одесса

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы украины, одесса, происшествия, ольга ковитиди