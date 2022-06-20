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Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземку западным оружием
Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземку западным оружием - РИА Новости, 20.06.2022
Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземку западным оружием
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при утреннем обстреле поселка Суземка было выпущено порядка 15 снарядов, поставленных Украине Западом. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:14
2022-06-20T14:14
2022-06-20T14:15
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БРЯНСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при утреннем обстреле поселка Суземка было выпущено порядка 15 снарядов, поставленных Украине Западом.Ранее Богомаз сообщил, что в понедельник рано утром украинские военные обстреляли посёлок Суземка, повреждены три дома, ранение получил один человек, было нарушено электроснабжение."Выпущено было, как говорят наши военные, около 15 снарядов... Снаряды были выпущены из современных пушек, которые поставляет Запад Украине ", - сказал он в эфире "России 24".Губернатор уточнил, что в Суземке нет военных объектов, в настоящий момент социальные объекты запущены по резервной схеме.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, брянская область, россия, александр богомаз
14:14 20.06.2022 (обновлено: 14:15 20.06.2022)
Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземку западным оружием
Брянский губернатор Богомаз: Суземку обстреляли снарядами, поставленными Украине Западом