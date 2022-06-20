https://ria.ru/20220620/obstrel-1796752381.html

Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземку западным оружием

Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземку западным оружием - РИА Новости, 20.06.2022

Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземку западным оружием

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при утреннем обстреле поселка Суземка было выпущено порядка 15 снарядов, поставленных Украине Западом. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:14

2022-06-20T14:14

2022-06-20T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

брянская область

россия

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796750505_0:223:1193:894_1920x0_80_0_0_c7f86a3b490dd6773945d6d9b1dde1ea.jpg

БРЯНСК, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при утреннем обстреле поселка Суземка было выпущено порядка 15 снарядов, поставленных Украине Западом.Ранее Богомаз сообщил, что в понедельник рано утром украинские военные обстреляли посёлок Суземка, повреждены три дома, ранение получил один человек, было нарушено электроснабжение."Выпущено было, как говорят наши военные, около 15 снарядов... Снаряды были выпущены из современных пушек, которые поставляет Запад Украине ", - сказал он в эфире "России 24".Губернатор уточнил, что в Суземке нет военных объектов, в настоящий момент социальные объекты запущены по резервной схеме.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795976839.html

украина

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, брянская область, россия, александр богомаз