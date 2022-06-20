12:39 20.06.2022 (обновлено: 12:54 20.06.2022)
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.