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Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/obstrel-1796723458.html
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:39
2022-06-20T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
12:39 20.06.2022 (обновлено: 12:54 20.06.2022)
 
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка

ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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