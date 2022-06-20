https://ria.ru/20220620/obstrel-1796723458.html

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:39

2022-06-20T12:39

2022-06-20T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793392869_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_98842f2a1648d073b52b475224e56f15.jpg

ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр