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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 9.40 мск выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:50

2022-06-20T09:50

2022-06-20T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 мск выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска утром несколько раз обстреливали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По данным городских властей, из-за обстрелов приостановлено движение части общественного транспорта."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220620/obstrel-1796654731.html

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