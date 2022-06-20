https://ria.ru/20220620/obstrel-1796659212.html

Мэр Донецка сообщил о приостановке городского движения из-за обстрелов

Мэр Донецка сообщил о приостановке городского движения из-за обстрелов - РИА Новости, 20.06.2022

Мэр Донецка сообщил о приостановке городского движения из-за обстрелов

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что движение части транспорта в городе приостановлено из-за обстрела, есть информация о прилетах в районе школы №19. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:34

2022-06-20T09:34

2022-06-20T09:36

донецк (днр)

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

богдан хмельницкий

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что движение части транспорта в городе приостановлено из-за обстрела, есть информация о прилетах в районе школы №19.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в центре Донецка опять слышны мощные разрывы."Из-за обстрелов Киевского района города временно приостановлено движение общественного транспорта. Движение троллейбусных маршрутов №10 и 17 осуществляется до проспекта Богдана Хмельницкого. Также приостановлено движение троллейбусного маршрута №2 в Киевском районе города и движение автобусного маршрута № 73. Сообщается о прилётах в районе школы № 19. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220620/obstrel-1796654731.html

донецк (днр)

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донецк (днр), в мире, ситуация в днр и лнр, богдан хмельницкий