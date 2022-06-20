https://ria.ru/20220620/obstrel-1796645030.html

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка - РИА Новости, 20.06.2022

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка

Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу, есть пострадавший, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T06:37

2022-06-20T06:37

2022-06-20T06:52

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

брянская область

украина

вооруженные силы украины

александр богомаз

брянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613888_0:187:2899:1818_1920x0_80_0_0_441c0e8060d1aad1168c5be79d6f3402.jpg

БРЯНСК, 20 июн — РИА Новости. Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу, есть пострадавший, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Отмечается, что в результате обстрела также повреждены несколько объектов, в частности РЭС, из-за чего частично отсутствует электричество.Губернатор подчеркнул, что на месте работают все оперативные и аварийные службы работают.

россия

брянская область

украина

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, брянская область, украина, вооруженные силы украины, александр богомаз, брянск