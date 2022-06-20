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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка - РИА Новости, 20.06.2022
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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка - РИА Новости, 20.06.2022
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка
Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу, есть пострадавший, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T06:37
2022-06-20T06:52
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
украина
вооруженные силы украины
александр богомаз
брянск
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БРЯНСК, 20 июн — РИА Новости. Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу, есть пострадавший, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Отмечается, что в результате обстрела также повреждены несколько объектов, в частности РЭС, из-за чего частично отсутствует электричество.Губернатор подчеркнул, что на месте работают все оперативные и аварийные службы работают.
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происшествия, россия, брянская область, украина, вооруженные силы украины, александр богомаз, брянск
06:37 20.06.2022 (обновлено: 06:52 20.06.2022)
 
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка

Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, есть пострадавшие

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколок снаряда после обстрела ВСУ
Осколок снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколок снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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БРЯНСК, 20 июн — РИА Новости. Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу, есть пострадавший, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. По предварительной информации, есть пострадавший", — заявил Богомаз.

Отмечается, что в результате обстрела также повреждены несколько объектов, в частности РЭС, из-за чего частично отсутствует электричество.
Губернатор подчеркнул, что на месте работают все оперативные и аварийные службы работают.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазБрянск
 
 
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