https://ria.ru/20220620/neftyaniki-1796652167.html

В России могут сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу

В России могут сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу - РИА Новости, 20.06.2022

В России могут сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу

Правительство РФ может скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:46

2022-06-20T08:46

2022-06-20T08:46

экономика

цены на нефть

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

правительство рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство РФ может скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас поставляются на экспорт российские нефтепродукты, пишет газета "Коммерсант".По данным издания, совещание в правительстве по вопросу корректировки демпфирующего механизма пройдет на этой неделе, на этом настаивает Минфин. "Исходно министерство предлагало его полностью отменить, но резко против выступили Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании. Поэтому компромиссным вариантом может стать сокращение платежей", - пишет газета, ссылаясь на собеседников."Конкретного плана у Минфина по изменению демпфера пока нет, но рассматривается несколько вариантов. Один из них предусматривает учет дисконтов при оценке экспортного нетбэка", - поясняется в сообщении.Решение скорректировать параметры демпфирующего механизма было принято в начале 2022 года на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России. Но позднее ситуация изменилась, и вопрос о корректировке параметров демпфера был отложен.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20220202/benzin-1770510780.html

https://ria.ru/20211220/benzin-1764408593.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф