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В России могут сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу - РИА Новости, 20.06.2022
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В России могут сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу
В России могут сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу - РИА Новости, 20.06.2022
В России могут сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу
Правительство РФ может скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:46
2022-06-20T08:46
экономика
цены на нефть
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
правительство рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство РФ может скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас поставляются на экспорт российские нефтепродукты, пишет газета "Коммерсант".По данным издания, совещание в правительстве по вопросу корректировки демпфирующего механизма пройдет на этой неделе, на этом настаивает Минфин. "Исходно министерство предлагало его полностью отменить, но резко против выступили Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании. Поэтому компромиссным вариантом может стать сокращение платежей", - пишет газета, ссылаясь на собеседников."Конкретного плана у Минфина по изменению демпфера пока нет, но рассматривается несколько вариантов. Один из них предусматривает учет дисконтов при оценке экспортного нетбэка", - поясняется в сообщении.Решение скорректировать параметры демпфирующего механизма было принято в начале 2022 года на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России. Но позднее ситуация изменилась, и вопрос о корректировке параметров демпфера был отложен.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф
08:46 20.06.2022
 
В России могут сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу

"Коммерсант": власти могут сократить выплаты нефтяникам из бюджета по топливному демпферу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство РФ может скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас поставляются на экспорт российские нефтепродукты, пишет газета "Коммерсант".
По данным издания, совещание в правительстве по вопросу корректировки демпфирующего механизма пройдет на этой неделе, на этом настаивает Минфин. "Исходно министерство предлагало его полностью отменить, но резко против выступили Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании. Поэтому компромиссным вариантом может стать сокращение платежей", - пишет газета, ссылаясь на собеседников.
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"Конкретного плана у Минфина по изменению демпфера пока нет, но рассматривается несколько вариантов. Один из них предусматривает учет дисконтов при оценке экспортного нетбэка", - поясняется в сообщении.
Решение скорректировать параметры демпфирующего механизма было принято в начале 2022 года на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России. Но позднее ситуация изменилась, и вопрос о корректировке параметров демпфера был отложен.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Правительство РФ
 
 
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