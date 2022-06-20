09:16 20.06.2022 (обновлено: 10:23 20.06.2022)
Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня
Китай в мае импортировал из России рекордный объем нефти в 8,42 миллиона тонн
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкНефтеперекачивающая станция на российском участке нефтепровода "Россия — Китай"
Нефтеперекачивающая станция на российском участке нефтепровода "Россия — Китай". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Китай в мае увеличил закупки нефти в России примерно на четверть по сравнению с апрелем, месячный объем поставок стал рекордным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.
"Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55 процентов по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков", — говорится в публикации.
Майские поставки составили почти 8,42 миллиона тонн, что эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в сутки. В апреле этот показатель находился на уровне 1,59 миллиона баррелей в сутки.
Сырье поступает в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, а также по морю из европейских и дальневосточных российских портов.
Саудовская Аравия, таким образом, стала вторым по величине поставщиком, ее майские объемы выросли на девять процентов по сравнению с маем прошлого года и составили 7,82 миллиона тонн, или 1,84 миллиона баррелей в сутки.
Увеличивается и поток российского газа в КНР. Как сообщал на полях ПМЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер, компания с января по май нарастила поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5 процента по сравнению с пятью месяцами прошлого года. Он уточнил, что спрос на природный газ в КНР с 2011 по 2021 год обеспечил 32 процента роста всего мирового спроса.