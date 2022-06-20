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Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня

Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня - РИА Новости, 20.06.2022

Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня

Китай в мае увеличил закупки нефти в России примерно на четверть по сравнению с апрелем, месячный объем поставок стал рекордным, сообщило агентство Reuters со... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:16

2022-06-20T09:16

2022-06-20T10:23

экономика

россия

китай

саудовская аравия

цены на нефть

нефть

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Китай в мае увеличил закупки нефти в России примерно на четверть по сравнению с апрелем, месячный объем поставок стал рекордным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.Майские поставки составили почти 8,42 миллиона тонн, что эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в сутки. В апреле этот показатель находился на уровне 1,59 миллиона баррелей в сутки.Сырье поступает в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, а также по морю из европейских и дальневосточных российских портов.Саудовская Аравия, таким образом, стала вторым по величине поставщиком, ее майские объемы выросли на девять процентов по сравнению с маем прошлого года и составили 7,82 миллиона тонн, или 1,84 миллиона баррелей в сутки.Увеличивается и поток российского газа в КНР. Как сообщал на полях ПМЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер, компания с января по май нарастила поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5 процента по сравнению с пятью месяцами прошлого года. Он уточнил, что спрос на природный газ в КНР с 2011 по 2021 год обеспечил 32 процента роста всего мирового спроса.

россия

китай

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, саудовская аравия, цены на нефть, нефть