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ВС России за сутки уничтожили 450 националистов - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/natsionalisty-1796689062.html
ВС России за сутки уничтожили 450 националистов
ВС России за сутки уничтожили 450 националистов - РИА Новости, 20.06.2022
ВС России за сутки уничтожили 450 националистов
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:27
2022-06-20T11:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях", - говорится в документе."В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей", - отмечают российские военные.
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безопасность, россия, ситуация в днр и лнр, технологии, вооруженные силы украины
11:27 20.06.2022 (обновлено: 11:33 20.06.2022)
 
ВС России за сутки уничтожили 450 националистов

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили 450 боевиков, поразили 25 пунктов управления ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.
"Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях", - говорится в документе.
"В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей", - отмечают российские военные.
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