https://ria.ru/20220620/natsionalisty-1796689062.html

ВС России за сутки уничтожили 450 националистов

ВС России за сутки уничтожили 450 националистов - РИА Новости, 20.06.2022

ВС России за сутки уничтожили 450 националистов

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:27

2022-06-20T11:27

2022-06-20T11:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

технологии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях", - говорится в документе."В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей", - отмечают российские военные.

https://ria.ru/20220620/raketa-1796686181.html

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безопасность, россия, ситуация в днр и лнр, технологии, вооруженные силы украины