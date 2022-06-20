https://ria.ru/20220620/nato-1796855091.html

В Финляндии отметили прогресс на переговорах с Турцией по НАТО

В Финляндии отметили прогресс на переговорах с Турцией по НАТО - РИА Новости, 20.06.2022

В Финляндии отметили прогресс на переговорах с Турцией по НАТО

На прошедших в понедельник в Брюсселе переговорах делегаций Финляндии, Швеции и Турции по вопросу членства в Североатлантическом альянсе есть прогресс, сообщает РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:21

2022-06-20T19:21

2022-06-20T19:39

в мире

цены на нефть

финляндия

турция

швеция

нато

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. На прошедших в понедельник в Брюсселе переговорах делегаций Финляндии, Швеции и Турции по вопросу членства в Североатлантическом альянсе есть прогресс, сообщает канцелярия президента Финляндии.Переговоры проходили в секретариате НАТО, финскую делегацию возглавлял советник президента республики по вопросам внешней политики и политики безопасности Петри Хаккарайнен."Обсуждения продолжались почти пять часов. По некоторым вопросам был достигнут явный прогресс, по другим - еще предстоит пройти долгий путь для достижения консенсуса. В каждой столице будут проведены обсуждения достигнутого. Общая цель - продолжить обсуждение как можно скорее", - приводится в сообщении цитата Хаккарайнена.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html

https://ria.ru/20220617/toplivo-1796221171.html

финляндия

турция

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, финляндия, турция, швеция, нато, рабочая партия курдистана