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В Финляндии отметили прогресс на переговорах с Турцией по НАТО
В Финляндии отметили прогресс на переговорах с Турцией по НАТО - РИА Новости, 20.06.2022
В Финляндии отметили прогресс на переговорах с Турцией по НАТО
На прошедших в понедельник в Брюсселе переговорах делегаций Финляндии, Швеции и Турции по вопросу членства в Североатлантическом альянсе есть прогресс, сообщает РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:21
2022-06-20T19:21
2022-06-20T19:39
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. На прошедших в понедельник в Брюсселе переговорах делегаций Финляндии, Швеции и Турции по вопросу членства в Североатлантическом альянсе есть прогресс, сообщает канцелярия президента Финляндии.Переговоры проходили в секретариате НАТО, финскую делегацию возглавлял советник президента республики по вопросам внешней политики и политики безопасности Петри Хаккарайнен."Обсуждения продолжались почти пять часов. По некоторым вопросам был достигнут явный прогресс, по другим - еще предстоит пройти долгий путь для достижения консенсуса. В каждой столице будут проведены обсуждения достигнутого. Общая цель - продолжить обсуждение как можно скорее", - приводится в сообщении цитата Хаккарайнена.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html
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в мире, цены на нефть, финляндия, турция, швеция, нато, рабочая партия курдистана
19:21 20.06.2022 (обновлено: 19:39 20.06.2022)
В Финляндии отметили прогресс на переговорах с Турцией по НАТО
Канцелярия Ниинисте: в Финляндии отметили прогресс на переговорах с Турцией по НАТО