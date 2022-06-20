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Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград
Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград - РИА Новости, 20.06.2022
Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград
Гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, предположил в беседе с... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:06
2022-06-20T03:06
2022-06-20T03:06
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нато
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, предположил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.По его словам, вероятность вооруженного конфликта на Балтике не очень большая, но она существует.Аналитик считает, что эффективность военной спецоперации на Украине приведет к тому, что желание Североатлантического альянса вступать в боевые действия с российской армией ослабнет.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220619/blokada-1796575160.html
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россия, украина, донбасс, в мире, калининград, владимир евсеев, нато, польша
Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград
Эксперт Евсеев: попытки НАТО захватить Калининград вынудят Россию применить ядерное оружие