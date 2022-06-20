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Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград - РИА Новости, 20.06.2022
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Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград
Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград - РИА Новости, 20.06.2022
Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград
Гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, предположил в беседе с... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:06
2022-06-20T03:06
россия
украина
донбасс
в мире
калининград
владимир евсеев
нато
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, предположил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.По его словам, вероятность вооруженного конфликта на Балтике не очень большая, но она существует.Аналитик считает, что эффективность военной спецоперации на Украине приведет к тому, что желание Североатлантического альянса вступать в боевые действия с российской армией ослабнет.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, донбасс, в мире, калининград, владимир евсеев, нато, польша
03:06 20.06.2022
 
Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград

Эксперт Евсеев: попытки НАТО захватить Калининград вынудят Россию применить ядерное оружие

© Depositphotos / irra_irraКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Depositphotos / irra_irra
Калининград. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, предположил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
По его словам, вероятность вооруженного конфликта на Балтике не очень большая, но она существует.
"Я не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы. Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию", — заявил Евсеев.
Аналитик считает, что эффективность военной спецоперации на Украине приведет к тому, что желание Североатлантического альянса вступать в боевые действия с российской армией ослабнет.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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