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В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях среди иностранных наемников - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/naemniki-1796672046.html
В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях среди иностранных наемников
В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях среди иностранных наемников - РИА Новости, 20.06.2022
В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях среди иностранных наемников
Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир казачьего полка, участвующего в боевых... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:35
2022-06-20T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
ахмат кадыров (политик)
россия
украина
польша
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КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 20 июн — РИА Новости. Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир казачьего полка, участвующего в боевых действиях в поселке.Как сообщил корреспондент агентства, побывавший на переднем крае, подразделения 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР совместно с полком Ахмата Кадырова ведут в Камышевахе бои против сил украинской территориальной обороны и польских наемников.Пробираться до позиций пришлось под обстрелом: противник ведет постоянный огонь и контролирует поле боя с беспилотников.По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Накануне поляки понесли серьезные потери, сообщил собеседник агентства.Казаки и чеченские бойцы действуют в смешанных штурмовых группах, перед ними стоит задача взять населенные пункты Золотое-2 и Горское.По сообщению Минобороны, больше всего наемников на Украину прибыло из Польши — 1831 человек, из них, по данным на 17 июня, уничтожено 378 и вернулось на родину 272.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ДНР освобождены стратегически важный райцентр к югу от Донецка — Волноваха, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где находится православный монастырь. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220620/lnr-1796663238.html
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"Целое подразделение" – командир полка Народной милиции о польских наемниках в ЛНР
"Целое подразделение" – командир полка Народной милиции о польских наемниках в ЛНР
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, ахмат кадыров (политик), россия, украина, польша
10:35 20.06.2022 (обновлено: 17:21 20.06.2022)
 
В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях среди иностранных наемников

Командир полка НМ ЛНР сообщил о серьезных потерях наемников из Польши в Камышевахе

Читать ria.ru в
КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 20 июн — РИА Новости. Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир казачьего полка, участвующего в боевых действиях в поселке.
Как сообщил корреспондент агентства, побывавший на переднем крае, подразделения 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР совместно с полком Ахмата Кадырова ведут в Камышевахе бои против сил украинской территориальной обороны и польских наемников.
Пробираться до позиций пришлось под обстрелом: противник ведет постоянный огонь и контролирует поле боя с беспилотников.
"Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами", — рассказал командир казачьего полка.
По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Накануне поляки понесли серьезные потери, сообщил собеседник агентства.
Казаки и чеченские бойцы действуют в смешанных штурмовых группах, перед ними стоит задача взять населенные пункты Золотое-2 и Горское.
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По сообщению Минобороны, больше всего наемников на Украину прибыло из Польши — 1831 человек, из них, по данным на 17 июня, уничтожено 378 и вернулось на родину 272.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ДНР освобождены стратегически важный райцентр к югу от ДонецкаВолноваха, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, где находится православный монастырь. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
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