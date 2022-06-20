"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом
Биофизик Соседова: летом появится новый штамм коронавируса в восточной стране вроде Китая
Проверка температуры. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новый штамм коронавируса возникнет этим летом в Китае или в другой восточной стране, считает врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она дала прогноз, когда распространение очередного варианта COVID-19 будет угрожать России.
Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Китае, а ее возбудитель неизбежно будет мутировать, отметила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.
"Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм", — полагает она.
Обычно РНК-вирусы, к которым относится возбудитель COVID-19, перемещаются по планете с востока на запад, продолжила Соседова. По ее словам, очередной штамм коронавируса, который предположительно возникнет в одной из восточных стран, достигнет России осенью. Это может привести к подъему заболеваемости, предупредила врач.
"До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России", —сказала Соседова.
Россияне защищены от предыдущих вариантов COVID-19 благодаря вакцинации, уверена врач. Но оценить опасность тех штаммов, которые будут появляться в дальнейшем, пока нельзя, добавила она.
"Активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем", — пояснила Соседова.