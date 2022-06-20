Рейтинг@Mail.ru
"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом
"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом - РИА Новости, 20.06.2022
"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом
Новый штамм коронавируса возникнет этим летом в Китае или в другой восточной стране, считает врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она дала... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T02:15
2022-06-20T02:15
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
здоровье
нелли соседова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353130_0:293:3012:1987_1920x0_80_0_0_1ccae8e5b81e44f7ce3792c395d694d8.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новый штамм коронавируса возникнет этим летом в Китае или в другой восточной стране, считает врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она дала прогноз, когда распространение очередного варианта COVID-19 будет угрожать России.Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Китае, а ее возбудитель неизбежно будет мутировать, отметила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.Обычно РНК-вирусы, к которым относится возбудитель COVID-19, перемещаются по планете с востока на запад, продолжила Соседова. По ее словам, очередной штамм коронавируса, который предположительно возникнет в одной из восточных стран, достигнет России осенью. Это может привести к подъему заболеваемости, предупредила врач."До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России", —сказала Соседова.Россияне защищены от предыдущих вариантов COVID-19 благодаря вакцинации, уверена врач. Но оценить опасность тех штаммов, которые будут появляться в дальнейшем, пока нельзя, добавила она."Активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем", — пояснила Соседова.
https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777786644.html
https://ria.ru/20220307/zheludok-1776986793.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353130_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_89b652468aa86161bc00ced31f5be1bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье, нелли соседова
02:15 20.06.2022
 
"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом

Биофизик Соседова: летом появится новый штамм коронавируса в восточной стране вроде Китая

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкПроверка температуры
Проверка температуры - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
Проверка температуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новый штамм коронавируса возникнет этим летом в Китае или в другой восточной стране, считает врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она дала прогноз, когда распространение очередного варианта COVID-19 будет угрожать России.
Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Китае, а ее возбудитель неизбежно будет мутировать, отметила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.
"Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм", — полагает она.
Обычно РНК-вирусы, к которым относится возбудитель COVID-19, перемещаются по планете с востока на запад, продолжила Соседова. По ее словам, очередной штамм коронавируса, который предположительно возникнет в одной из восточных стран, достигнет России осенью. Это может привести к подъему заболеваемости, предупредила врач.
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 06:08Распространение коронавируса
Названы заболевания, которые навсегда остаются после COVID-19
"До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России", —сказала Соседова.
Россияне защищены от предыдущих вариантов COVID-19 благодаря вакцинации, уверена врач. Но оценить опасность тех штаммов, которые будут появляться в дальнейшем, пока нельзя, добавила она.
"Активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем", — пояснила Соседова.
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 02:16Распространение коронавируса
Врач рассказал, как коронавирус поражает желудок
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19ЗдоровьеНелли Соседова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала