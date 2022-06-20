https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом

"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом - РИА Новости, 20.06.2022

"Неизбежна мутация": врач рассказала, что происходит с COVID-19 летом

Новый штамм коронавируса возникнет этим летом в Китае или в другой восточной стране, считает врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она дала... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T02:15

2022-06-20T02:15

2022-06-20T02:15

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

здоровье

нелли соседова

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новый штамм коронавируса возникнет этим летом в Китае или в другой восточной стране, считает врач-биофизик Нелли Соседова. В интервью радио Sputnik она дала прогноз, когда распространение очередного варианта COVID-19 будет угрожать России.Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Китае, а ее возбудитель неизбежно будет мутировать, отметила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.Обычно РНК-вирусы, к которым относится возбудитель COVID-19, перемещаются по планете с востока на запад, продолжила Соседова. По ее словам, очередной штамм коронавируса, который предположительно возникнет в одной из восточных стран, достигнет России осенью. Это может привести к подъему заболеваемости, предупредила врач."До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России", —сказала Соседова.Россияне защищены от предыдущих вариантов COVID-19 благодаря вакцинации, уверена врач. Но оценить опасность тех штаммов, которые будут появляться в дальнейшем, пока нельзя, добавила она."Активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем", — пояснила Соседова.

https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777786644.html

https://ria.ru/20220307/zheludok-1776986793.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье, нелли соседова