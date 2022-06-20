https://ria.ru/20220620/moskva-1796725146.html

В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам

В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам - РИА Новости, 20.06.2022

В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам

Роспотребнадзор в Москве открыл горячую линию по туризму и возможным инфекционным угрозам за рубежом, сообщается на официальном сайте управления. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:25

2022-06-20T13:25

2022-06-20T13:25

туризм

туризм

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

туристы

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор в Москве открыл горячую линию по туризму и возможным инфекционным угрозам за рубежом, сообщается на официальном сайте управления."Управление Роспотребнадзора по городу Москве с 20 июня по 1 июля проводит тематическое консультирование граждан по правам потребителей при получении туристических услуг, правилам безопасного поведения на отдыхе, а также по актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом", - говорится в сообщении.Уточняется, что консультирование по телефону 8 (495) 539-36-96 проводится круглосуточно.

https://ria.ru/20220523/turizm-1790139617.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы