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В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам - РИА Новости, 20.06.2022
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Туризм
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В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам
В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам - РИА Новости, 20.06.2022
В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам
Роспотребнадзор в Москве открыл горячую линию по туризму и возможным инфекционным угрозам за рубежом, сообщается на официальном сайте управления. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:25
2022-06-20T13:25
туризм
туризм
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор в Москве открыл горячую линию по туризму и возможным инфекционным угрозам за рубежом, сообщается на официальном сайте управления."Управление Роспотребнадзора по городу Москве с 20 июня по 1 июля проводит тематическое консультирование граждан по правам потребителей при получении туристических услуг, правилам безопасного поведения на отдыхе, а также по актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом", - говорится в сообщении.Уточняется, что консультирование по телефону 8 (495) 539-36-96 проводится круглосуточно.
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туризм, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы
13:25 20.06.2022
 
В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам

Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию по инфекционным угрозам за рубежом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд с плакатами в московском колл-центре
Стенд с плакатами в московском колл-центре - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор в Москве открыл горячую линию по туризму и возможным инфекционным угрозам за рубежом, сообщается на официальном сайте управления.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве с 20 июня по 1 июля проводит тематическое консультирование граждан по правам потребителей при получении туристических услуг, правилам безопасного поведения на отдыхе, а также по актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что консультирование по телефону 8 (495) 539-36-96 проводится круглосуточно.
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ТуризмТуризмМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - Туризмтуристы
 
 
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