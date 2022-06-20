https://ria.ru/20220620/moskva-1796725146.html
В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам
В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам - РИА Новости, 20.06.2022
В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам
Роспотребнадзор в Москве открыл горячую линию по туризму и возможным инфекционным угрозам за рубежом, сообщается на официальном сайте управления. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:25
2022-06-20T13:25
2022-06-20T13:25
туризм
туризм
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7136284e9e6498c2a44863c1e7c903f4.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор в Москве открыл горячую линию по туризму и возможным инфекционным угрозам за рубежом, сообщается на официальном сайте управления."Управление Роспотребнадзора по городу Москве с 20 июня по 1 июля проводит тематическое консультирование граждан по правам потребителей при получении туристических услуг, правилам безопасного поведения на отдыхе, а также по актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом", - говорится в сообщении.Уточняется, что консультирование по телефону 8 (495) 539-36-96 проводится круглосуточно.
https://ria.ru/20220523/turizm-1790139617.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7aaa3b5ebd74c515880ea83c7378104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы
В Москве появилась горячая линия по туризму и инфекционным угрозам
Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию по инфекционным угрозам за рубежом
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор в Москве открыл горячую линию по туризму и возможным инфекционным угрозам за рубежом, сообщается на официальном сайте управления.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве с 20 июня по 1 июля проводит тематическое консультирование граждан по правам потребителей при получении туристических услуг, правилам безопасного поведения на отдыхе, а также по актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что консультирование по телефону 8 (495) 539-36-96 проводится круглосуточно.