https://ria.ru/20220620/moldaviya-1796902854.html

Молдавия просит ЕС создать фонд для закупки газа

Молдавия просит ЕС создать фонд для закупки газа - РИА Новости, 20.06.2022

Молдавия просит ЕС создать фонд для закупки газа

Молдавия обсуждает с европейскими партнерами создание фонда субсидирования, чтобы смягчить последствия роста цен на газ, заявила премьер республики Наталья... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:46

2022-06-20T23:46

2022-06-20T23:55

экономика

цены на нефть

молдавия

украина

газпром

евросоюз

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Молдавия обсуждает с европейскими партнерами создание фонда субсидирования, чтобы смягчить последствия роста цен на газ, заявила премьер республики Наталья Гаврилица."Мы рассматриваем сценарии закупки газа на рынке. Мы ведем переговоры с партнерами из ЕС об общей платформе закупки газа, пытаемся убедить их создать фонд солидарности, который позволит таким странам, как Молдавия, смягчить влияние роста цен", - заявила Гаврилица.Она признала, что энергетический кризис ударит и по развитым странам, но Молдавии без подобной поддержки придется очень тяжело.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20220620/zerno-1796838597.html

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экономика, цены на нефть, молдавия, украина, газпром, евросоюз, молдовагаз