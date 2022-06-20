11:50 20.06.2022 (обновлено: 13:39 20.06.2022)
Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды
В Московской неделе моды, открывающейся 20 июня, участвуют более 120 российских дизайнеров
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022Maison Kaleidoscope на Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московская неделя моды впервые пройдет с 20 по 26 июня. Свои коллекции представят более 120 российских дизайнеров. Откроет показы Слава Зайцев, а закроет Валентин Юдашкин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити"
Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити"
"Лето – нетипичное время для недели моды, обычно такие события проходят в начале года и осенью. Идея проведения возникла в марте с целью поддержки предпринимателей fashion-индустрии", – рассказала Анна Черных, куратор деловой программы Московской недели моды, член экспертного совета, куратор курса "Дизайн одежды" БВШД.
В программе заявлены как известные имена – AKHMADULLINA, Julia Dalakian, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY, MASTERPEACE – так и новые.
Дизайнеры представят капсульные коллекции, созданные в сжатые сроки специально к этой неделе. Как отметила Анна Черных, это будут не сезонные предложения, а в основном презентации брендов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель на показе коллекции Alena Akhmadullina. Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модель на показе коллекции Alena Akhmadullina. Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Вход будет свободным на открытые коллективные показы студентов и выпускников известных учебных заведений — они будут проходить ежедневно в 13:00. Для посещения дефиле популярных дизайнеров нужно специальное приглашение.
Основной площадкой станет "Зарядье", в частности, большой амфитеатр. С 23 по 26 июня в парке можно будет купить одежду, обувь и аксессуары на открытом маркете российских марок.
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Концертный зал "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Концертный зал "Зарядье"
Дефиле также пройдут на открытых площадках на ВДНХ и Тверской площади. Это будут настоящие шоу: так, показ Игоря Чапурина состоится в музыкальном сопровождении Риада Маммадова и его ансамбля. Также ожидаются выступления Pompeya, Shanyana & Guru Groove Foundation, DJ Федора Фомина и других.
Пространство Музея моды в Гостином дворе на неделю превратится в шоурум. Более 100 байеров из 25 городов России смогут познакомиться с коллекциями и сделать предзаказ.
"Обычно недели моды ограничивались исключительно показами. У байеров, которые посещали их, не было такого прямого и быстрого доступа к дизайнерам, как это будет сейчас, – комментирует Анна Черных. – Ключевое отличие и очень большое преимущество этой недели в том, что здесь предусмотрена как имиджевая составляющая в виде показов, так и профессиональная – шоурумы и маркет".
Московская неделя моды представит широкую деловую программу – лекции, семинары, мастер-классы, автограф-сессии. Интересующиеся бизнес-процессами смогут узнать больше о закупке материалов, коммерции, продажах, а у начинающих творцов будет возможность послушать опытных креаторов.
Подробнее с программой деловой части и расписанием показов можно познакомиться на официальном сайте мероприятия moscowfashion.ru.