https://ria.ru/20220620/moda-1796670238.html

Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды

Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды - РИА Новости, 20.06.2022

Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды

Московская неделя моды впервые пройдет с 20 по 26 июня. Свои коллекции представят более 120 российских дизайнеров. Откроет показы Слава Зайцев, а закроет... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:50

2022-06-20T11:50

2022-06-20T13:39

валентин юдашкин

игорь чапурин

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московская неделя моды впервые пройдет с 20 по 26 июня. Свои коллекции представят более 120 российских дизайнеров. Откроет показы Слава Зайцев, а закроет Валентин Юдашкин.В программе заявлены как известные имена – AKHMADULLINA, Julia Dalakian, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY, MASTERPEACE – так и новые.Дизайнеры представят капсульные коллекции, созданные в сжатые сроки специально к этой неделе. Как отметила Анна Черных, это будут не сезонные предложения, а в основном презентации брендов.Вход будет свободным на открытые коллективные показы студентов и выпускников известных учебных заведений — они будут проходить ежедневно в 13:00. Для посещения дефиле популярных дизайнеров нужно специальное приглашение.Основной площадкой станет "Зарядье", в частности, большой амфитеатр. С 23 по 26 июня в парке можно будет купить одежду, обувь и аксессуары на открытом маркете российских марок.Дефиле также пройдут на открытых площадках на ВДНХ и Тверской площади. Это будут настоящие шоу: так, показ Игоря Чапурина состоится в музыкальном сопровождении Риада Маммадова и его ансамбля. Также ожидаются выступления Pompeya, Shanyana & Guru Groove Foundation, DJ Федора Фомина и других.Пространство Музея моды в Гостином дворе на неделю превратится в шоурум. Более 100 байеров из 25 городов России смогут познакомиться с коллекциями и сделать предзаказ.Московская неделя моды представит широкую деловую программу – лекции, семинары, мастер-классы, автограф-сессии. Интересующиеся бизнес-процессами смогут узнать больше о закупке материалов, коммерции, продажах, а у начинающих творцов будет возможность послушать опытных креаторов.Подробнее с программой деловой части и расписанием показов можно познакомиться на официальном сайте мероприятия moscowfashion.ru.

https://ria.ru/20220529/moda-1791232860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

валентин юдашкин, игорь чапурин, россия, зарядье, москва, мода, бизнес, куда сходить , что посмотреть , стиль жизни, вячеслав зайцев, новости культуры