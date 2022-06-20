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Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды - РИА Новости, 20.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220620/moda-1796670238.html
Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды
Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды - РИА Новости, 20.06.2022
Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды
Московская неделя моды впервые пройдет с 20 по 26 июня. Свои коллекции представят более 120 российских дизайнеров. Откроет показы Слава Зайцев, а закроет... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:50
2022-06-20T13:39
валентин юдашкин
игорь чапурин
россия
зарядье
москва
мода
культура
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московская неделя моды впервые пройдет с 20 по 26 июня. Свои коллекции представят более 120 российских дизайнеров. Откроет показы Слава Зайцев, а закроет Валентин Юдашкин.В программе заявлены как известные имена – AKHMADULLINA, Julia Dalakian, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY, MASTERPEACE – так и новые.Дизайнеры представят капсульные коллекции, созданные в сжатые сроки специально к этой неделе. Как отметила Анна Черных, это будут не сезонные предложения, а в основном презентации брендов.Вход будет свободным на открытые коллективные показы студентов и выпускников известных учебных заведений — они будут проходить ежедневно в 13:00. Для посещения дефиле популярных дизайнеров нужно специальное приглашение.Основной площадкой станет "Зарядье", в частности, большой амфитеатр. С 23 по 26 июня в парке можно будет купить одежду, обувь и аксессуары на открытом маркете российских марок.Дефиле также пройдут на открытых площадках на ВДНХ и Тверской площади. Это будут настоящие шоу: так, показ Игоря Чапурина состоится в музыкальном сопровождении Риада Маммадова и его ансамбля. Также ожидаются выступления Pompeya, Shanyana &amp; Guru Groove Foundation, DJ Федора Фомина и других.Пространство Музея моды в Гостином дворе на неделю превратится в шоурум. Более 100 байеров из 25 городов России смогут познакомиться с коллекциями и сделать предзаказ.Московская неделя моды представит широкую деловую программу – лекции, семинары, мастер-классы, автограф-сессии. Интересующиеся бизнес-процессами смогут узнать больше о закупке материалов, коммерции, продажах, а у начинающих творцов будет возможность послушать опытных креаторов.Подробнее с программой деловой части и расписанием показов можно познакомиться на официальном сайте мероприятия moscowfashion.ru.
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валентин юдашкин, игорь чапурин, россия, зарядье, москва, мода, бизнес, куда сходить , что посмотреть , стиль жизни, вячеслав зайцев, новости культуры
11:50 20.06.2022 (обновлено: 13:39 20.06.2022)
 
Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина примут участие в Московской неделе моды

В Московской неделе моды, открывающейся 20 июня, участвуют более 120 российских дизайнеров

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022Maison Kaleidoscope на Seasons Fashion Week SS’2022
Maison Kaleidoscope на Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московская неделя моды впервые пройдет с 20 по 26 июня. Свои коллекции представят более 120 российских дизайнеров. Откроет показы Слава Зайцев, а закроет Валентин Юдашкин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити"
Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ Афимолл Сити - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити"

"Лето – нетипичное время для недели моды, обычно такие события проходят в начале года и осенью. Идея проведения возникла в марте с целью поддержки предпринимателей fashion-индустрии", – рассказала Анна Черных, куратор деловой программы Московской недели моды, член экспертного совета, куратор курса "Дизайн одежды" БВШД.

В программе заявлены как известные имена – AKHMADULLINA, Julia Dalakian, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY, MASTERPEACE – так и новые.
Дизайнеры представят капсульные коллекции, созданные в сжатые сроки специально к этой неделе. Как отметила Анна Черных, это будут не сезонные предложения, а в основном презентации брендов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель на показе коллекции Alena Akhmadullina. Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модель на показе коллекции Alena Akhmadullina. Mercedes-Benz Fashion Week Russia - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель на показе коллекции Alena Akhmadullina. Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Вход будет свободным на открытые коллективные показы студентов и выпускников известных учебных заведений — они будут проходить ежедневно в 13:00. Для посещения дефиле популярных дизайнеров нужно специальное приглашение.
Основной площадкой станет "Зарядье", в частности, большой амфитеатр. С 23 по 26 июня в парке можно будет купить одежду, обувь и аксессуары на открытом маркете российских марок.
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Концертный зал "Зарядье"
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Концертный зал "Зарядье"
Дефиле также пройдут на открытых площадках на ВДНХ и Тверской площади. Это будут настоящие шоу: так, показ Игоря Чапурина состоится в музыкальном сопровождении Риада Маммадова и его ансамбля. Также ожидаются выступления Pompeya, Shanyana & Guru Groove Foundation, DJ Федора Фомина и других.
Пространство Музея моды в Гостином дворе на неделю превратится в шоурум. Более 100 байеров из 25 городов России смогут познакомиться с коллекциями и сделать предзаказ.

"Обычно недели моды ограничивались исключительно показами. У байеров, которые посещали их, не было такого прямого и быстрого доступа к дизайнерам, как это будет сейчас, – комментирует Анна Черных. – Ключевое отличие и очень большое преимущество этой недели в том, что здесь предусмотрена как имиджевая составляющая в виде показов, так и профессиональная – шоурумы и маркет".

Московская неделя моды представит широкую деловую программу – лекции, семинары, мастер-классы, автограф-сессии. Интересующиеся бизнес-процессами смогут узнать больше о закупке материалов, коммерции, продажах, а у начинающих творцов будет возможность послушать опытных креаторов.
Подробнее с программой деловой части и расписанием показов можно познакомиться на официальном сайте мероприятия moscowfashion.ru.
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КультураВалентин ЮдашкинИгорь ЧапуринРоссияЗарядьеМосквамодаБизнескуда сходитьчто посмотретьСтиль жизниВячеслав ЗайцевНовости культуры
 
 
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