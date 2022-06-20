https://ria.ru/20220620/mishustin-1796793614.html

Мишустин призвал решить вопрос о бюджетных местах в РЭУ Плеханова в Минске

Мишустин призвал решить вопрос о бюджетных местах в РЭУ Плеханова в Минске - РИА Новости, 20.06.2022

Мишустин призвал решить вопрос о бюджетных местах в РЭУ Плеханова в Минске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе рабочего визита в Минск поручил проработать вопрос о создании новых бюджетных мест и новых мест в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:24

2022-06-20T16:24

2022-06-20T18:57

общество

россия

белоруссия

рэу имени г. в. плеханова

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в ходе рабочего визита в Минск поручил проработать вопрос о создании новых бюджетных мест и новых мест в студенческом общежитии местного филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова."Насчет общежития, Валерий Николаевич (глава Минобрнауки РФ Фальков - ред. ), посмотрите, можно ли помочь ребятам. Проработайте, какие из вариантов возможны. Конечно, все понятно, что хочется если уж здесь учиться, то быть в нормальных условиях, а не снимать квартиру", - прокомментировал глава кабмина соответствующую просьбу одного из студентов."По бюджетным местам (вопрос) мы также проработаем", - добавил он.Как рассказал директор Минского филиала Алексей Елисеев, в учебном заведении в прошлом году впервые появились бюджетные места для обучения по программе бакалавриата. В этом году у абитуриентов будет возможность поступить на 60 бюджетных мест. С 2023 года, указал Елисеев, бюджетные места появятся и в магистратуре."Надеюсь, что мы будем продолжать формировать спрос, в первую очередь, на образованных, талантливых выпускников таких вузов, в том числе которым является филиал Плехановского университета в Минске", - заключил Мишустин.Общение прошло в новой лаборатории графического дизайна и веб-проектирования, созданной по инициативе одного из студентов - Михаила, обучающегося по направлению "Бизнес-информатика". Он рассказал главе российского кабмина, что идея создания такой лаборатории появилась у него в прошлом году, предложение поддержало руководство филиала. "Была выделена площадь, закуплено современное оборудование", - рассказал Михаил. Сейчас лаборатория занимается полным циклом разработки веб-сайтов и мобильных приложений, в ней проводятся семинары и мастер-классы по веб-проектированию и графическому дизайну, 3D-моделированию. Всего в общении приняли участие четверо ребят.Прослушав их, председатель правительства РФ поинтересовался, что им ближе: экономика или информационные технологии. Студенты заверили, что им интересны оба направления. "Вы в экономической школе учитесь, Плехановский вуз, он у нас правопреемник первого экономического вуза в России. В этом смысле тяга к основам экономики, ко всем прикладным вещам, наверное, должна превалировать у вас",- заметил Мишустин. "Без сомнения, информационные технологии очень важны, в экономике они важны, без них никуда сейчас. Но все-таки - это прикладная часть того направления, которым занимается Институт имени Плеханова", - добавил он.В целом глава российского кабмина считает, что сейчас, с учетом реализуемых Россией и Белоруссией Союзных программ и с учетом задач в области импортозамещения, выпускники РЭУ им. Плеханова и его Минского филиала будут востребованными.

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795383862.html

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общество, россия, белоруссия, рэу имени г. в. плеханова