https://ria.ru/20220620/miroshnik-1796902420.html

В Лисичанске находятся пять-семь тысяч украинских силовиков

В Лисичанске находятся пять-семь тысяч украинских силовиков - РИА Новости, 20.06.2022

В Лисичанске находятся пять-семь тысяч украинских силовиков

От 5 до 7 тысяч тысяч представителей вооруженных формирований Украины находятся в Лисичанске, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:38

2022-06-20T23:38

2022-06-20T23:39

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. От 5 до 7 тысяч тысяч представителей вооруженных формирований Украины находятся в Лисичанске, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."В Лисичанске, по нашим данным, где-то 5-7 тысяч все равно находится", - сообщил он количество украинских силовиков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html

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в мире, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, лисичанск, украина, россия