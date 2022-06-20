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В Лисичанске находятся пять-семь тысяч украинских силовиков - РИА Новости, 20.06.2022
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В Лисичанске находятся пять-семь тысяч украинских силовиков
В Лисичанске находятся пять-семь тысяч украинских силовиков - РИА Новости, 20.06.2022
В Лисичанске находятся пять-семь тысяч украинских силовиков
От 5 до 7 тысяч тысяч представителей вооруженных формирований Украины находятся в Лисичанске, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:38
2022-06-20T23:39
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
лисичанск
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. От 5 до 7 тысяч тысяч представителей вооруженных формирований Украины находятся в Лисичанске, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."В Лисичанске, по нашим данным, где-то 5-7 тысяч все равно находится", - сообщил он количество украинских силовиков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, лисичанск, украина, россия
23:38 20.06.2022 (обновлено: 23:39 20.06.2022)
 
В Лисичанске находятся пять-семь тысяч украинских силовиков

Посол ЛНР Мирошник: в Лисичанске находятся пять-семь тысяч украинских силовиков

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. От 5 до 7 тысяч тысяч представителей вооруженных формирований Украины находятся в Лисичанске, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Лисичанске, по нашим данным, где-то 5-7 тысяч все равно находится", - сообщил он количество украинских силовиков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинЛисичанскУкраинаРоссия
 
 
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