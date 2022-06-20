https://ria.ru/20220620/minzdrav-1796821398.html

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам - РИА Новости, 20.06.2022

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам

Пострадавшие при ударе украинских военных по буровым установкам "Черноморнефтегаза" находятся в состоянии средней степени тяжести, у них ожоги, сообщил министр... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:35

2022-06-20T17:35

2022-06-20T18:00

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

украина

черное море

симферополь

черноморнефтегаз

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Пострадавшие при ударе украинских военных по буровым установкам "Черноморнефтегаза" находятся в состоянии средней степени тяжести, у них ожоги, сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.Утром ВСУ нанесли три удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут. Позднее он сообщил, что всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" во время украинского удара находились 109 человек, 21 уже эвакуирован."В основном это ожоги и различной степени травмы. Вылетела бригада санавиации, пациенты будут переведены в ожоговое отделение 6-й больницы скорой помощи Симферополя. Состояние средней степени тяжести", — сказал Скорупский журналистам.Сейчас пострадавшие находятся в больнице в Черноморском районе Крыма.Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ответом на эту атаку станут удары по центрам принятия решений.Предприятие "Черноморнефтегаз" разрабатывает девять газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений в Черном и Азовском морях, а также в Крыму.

https://ria.ru/20220620/burovye-1796754068.html

украина

черное море

симферополь

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сергей аксенов (политик), украина, черное море, симферополь, черноморнефтегаз, ситуация в днр и лнр