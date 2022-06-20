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В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов"

В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов" - РИА Новости, 20.06.2022

В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов"

В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Куртимовка,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:25

2022-06-20T11:25

2022-06-20T11:39

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.

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в мире, россия, украина, зайцево, подгорное, вооруженные силы украины