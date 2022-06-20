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В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов" - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов"
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов" - РИА Новости, 20.06.2022
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов"
В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Куртимовка,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:25
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специальная военная операция на украине
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зайцево
подгорное
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.
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в мире, россия, украина, зайцево, подгорное, вооруженные силы украины
11:25 20.06.2022 (обновлено: 11:39 20.06.2022)
 
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов"

Минобороны: ВС России уничтожили 11 взводов украинских РСЗО "Град" за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 июня, 15:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗайцевоПодгорноеВооруженные силы Украины
 
 
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