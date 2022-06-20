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В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов"
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов" - РИА Новости, 20.06.2022
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов"
В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Куртимовка,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:25
2022-06-20T11:25
2022-06-20T11:39
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.
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в мире, россия, украина, зайцево, подгорное, вооруженные силы украины
11:25 20.06.2022 (обновлено: 11:39 20.06.2022)
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 взводов украинских "Градов"
Минобороны: ВС России уничтожили 11 взводов украинских РСЗО "Град" за сутки