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Силуанов: Минфин подстраивает налоговую политику под текущие задачи - РИА Новости, 20.06.2022
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Силуанов: Минфин подстраивает налоговую политику под текущие задачи
Силуанов: Минфин подстраивает налоговую политику под текущие задачи - РИА Новости, 20.06.2022
Силуанов: Минфин подстраивает налоговую политику под текущие задачи
Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня, говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя, но все решения будут взвешенными, сообщил... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:56
2022-06-20T14:56
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня, говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя, но все решения будут взвешенными, сообщил министр финансов России Антон Силуанов."Налоги должны, налоги наш инструмент бюджетно-экономической политики. Налоги всегда носят стимулирующий характер и мы всегда подстраиваем налоговую политику под те задачи текущего дня, которые мы собираемся решать. Говорить о том, что налоги - это незыблемая составляющая, наверное было бы неправильно", - сказал Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме.Он подчеркнул, что Минфин проводит налоговые маневры (где-то уменьшает налогообложение, где-то повышает) с учетом тех решений, которые требует сегодняшний день."В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения", - добавил глава Минфина.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, антон силуанов, россия
14:56 20.06.2022
 
Силуанов: Минфин подстраивает налоговую политику под текущие задачи

Министр финансов Силуанов: Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня, говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя, но все решения будут взвешенными, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Налоги должны, налоги наш инструмент бюджетно-экономической политики. Налоги всегда носят стимулирующий характер и мы всегда подстраиваем налоговую политику под те задачи текущего дня, которые мы собираемся решать. Говорить о том, что налоги - это незыблемая составляющая, наверное было бы неправильно", - сказал Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме.
Он подчеркнул, что Минфин проводит налоговые маневры (где-то уменьшает налогообложение, где-то повышает) с учетом тех решений, которые требует сегодняшний день.
"В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения", - добавил глава Минфина.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФАнтон СилуановРоссия
 
 
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