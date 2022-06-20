https://ria.ru/20220620/minfin-1796765498.html

Силуанов: Минфин подстраивает налоговую политику под текущие задачи

Силуанов: Минфин подстраивает налоговую политику под текущие задачи - РИА Новости, 20.06.2022

Силуанов: Минфин подстраивает налоговую политику под текущие задачи

Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня, говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя, но все решения будут взвешенными, сообщил... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:56

2022-06-20T14:56

2022-06-20T14:56

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня, говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя, но все решения будут взвешенными, сообщил министр финансов России Антон Силуанов."Налоги должны, налоги наш инструмент бюджетно-экономической политики. Налоги всегда носят стимулирующий характер и мы всегда подстраиваем налоговую политику под те задачи текущего дня, которые мы собираемся решать. Говорить о том, что налоги - это незыблемая составляющая, наверное было бы неправильно", - сказал Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме.Он подчеркнул, что Минфин проводит налоговые маневры (где-то уменьшает налогообложение, где-то повышает) с учетом тех решений, которые требует сегодняшний день."В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения", - добавил глава Минфина.

https://ria.ru/20220620/minfin-1796763207.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, антон силуанов, россия