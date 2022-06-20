https://ria.ru/20220620/minfin-1796763207.html
Минфин будет действовать с оглядкой на политику Центробанка
Минфин будет действовать с оглядкой на политику Центробанка - РИА Новости, 20.06.2022
Минфин будет действовать с оглядкой на политику Центробанка
Минфин будет действовать с оглядкой на политику Банка России, наращивая расходы бюджета в ответ на ужесточение денежно-кредитной и наоборот, сообщил министр... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:48
2022-06-20T14:48
2022-06-20T14:48
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минфин будет действовать с оглядкой на политику Банка России, наращивая расходы бюджета в ответ на ужесточение денежно-кредитной и наоборот, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме."Мы все должны понимать, как будет себя вести бюджетная политика в сочетании с денежно-кредитной. Ведь в этом году у нас денежно-кредитная политика ужесточались, и это справедливо, с тем чтобы удержать деньги граждан в банках - были повышены процентные ставки, в этой связи бюджетная политика на жесткой денежно-кредитной политики ответила смягчением. И эта взаимосвязь бюджета и денежно-кредитной - это очень важно", - сказал Силуанов."Жесткость бюджетной политики должна сочетаться с мягкостью денежно-кредитной политики и сейчас смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок, должно компенсироваться тем, что мы должны вводить, постепенно, бюджетные правила, бюджетные ограничения", - добавил он.Он добавил, что Минфин и ЦБ так и должны действовать рука об руку и дальше.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, россия
Минфин будет действовать с оглядкой на политику Центробанка
Министр финансов Силуанов: Минфин намерен действовать с оглядкой на политику Банка России
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минфин будет действовать с оглядкой на политику Банка России, наращивая расходы бюджета в ответ на ужесточение денежно-кредитной и наоборот, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме.
"Мы все должны понимать, как будет себя вести бюджетная политика в сочетании с денежно-кредитной. Ведь в этом году у нас денежно-кредитная политика ужесточались, и это справедливо, с тем чтобы удержать деньги граждан в банках - были повышены процентные ставки, в этой связи бюджетная политика на жесткой денежно-кредитной политики ответила смягчением. И эта взаимосвязь бюджета и денежно-кредитной - это очень важно", - сказал Силуанов.
"Жесткость бюджетной политики должна сочетаться с мягкостью денежно-кредитной политики и сейчас смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок, должно компенсироваться тем, что мы должны вводить, постепенно, бюджетные правила, бюджетные ограничения", - добавил он.
Он добавил, что Минфин и ЦБ
так и должны действовать рука об руку и дальше.