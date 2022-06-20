https://ria.ru/20220620/minfin-1796763207.html

Минфин будет действовать с оглядкой на политику Центробанка

Минфин будет действовать с оглядкой на политику Центробанка - РИА Новости, 20.06.2022

Минфин будет действовать с оглядкой на политику Центробанка

Минфин будет действовать с оглядкой на политику Банка России, наращивая расходы бюджета в ответ на ужесточение денежно-кредитной и наоборот, сообщил министр... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:48

2022-06-20T14:48

2022-06-20T14:48

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минфин будет действовать с оглядкой на политику Банка России, наращивая расходы бюджета в ответ на ужесточение денежно-кредитной и наоборот, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме."Мы все должны понимать, как будет себя вести бюджетная политика в сочетании с денежно-кредитной. Ведь в этом году у нас денежно-кредитная политика ужесточались, и это справедливо, с тем чтобы удержать деньги граждан в банках - были повышены процентные ставки, в этой связи бюджетная политика на жесткой денежно-кредитной политики ответила смягчением. И эта взаимосвязь бюджета и денежно-кредитной - это очень важно", - сказал Силуанов."Жесткость бюджетной политики должна сочетаться с мягкостью денежно-кредитной политики и сейчас смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок, должно компенсироваться тем, что мы должны вводить, постепенно, бюджетные правила, бюджетные ограничения", - добавил он.Он добавил, что Минфин и ЦБ так и должны действовать рука об руку и дальше.

https://ria.ru/20220617/putin-1796272959.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, россия