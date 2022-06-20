https://ria.ru/20220620/merkel-1796726311.html
В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине
В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о том, сможет ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступить посредником в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:47
2022-06-20T12:47
2022-06-20T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
ангела меркель
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германия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о том, сможет ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступить посредником в переговорах России и Украины, поскольку она ушла в отставку и не собирается возвращаться в политику."Я не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль (роль посредника в конфликте между Россией и Украиной). В перспективе, с учетом того, что она находится в отставке, и, собственно, мы слышали ее заявление о том, что она не собирается ни к какой деятельности политической возвращаться, поэтому посмотрим, там видно будет," - отвели Песков журналистам на вопрос о том, может ли Меркель, по мнению Кремля, сыграть роль посредника в конфликте на Украине.Ранее западные СМИ сообщали, что Ангела Меркель не исключает сыграть роль посредника для разрешения конфликта России и Украины.
https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ангела меркель, украина, россия, германия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине
Песков назвал преждевременными разговоры о посредничестве Меркель в диалоге с Украиной