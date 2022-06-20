Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/merkel-1796726311.html
В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине
В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о том, сможет ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступить посредником в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:47
2022-06-20T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
ангела меркель
украина
россия
германия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762145456_0:0:4731:2661_1920x0_80_0_0_4dd015f2903ad12ce1f166e9a9567105.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о том, сможет ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступить посредником в переговорах России и Украины, поскольку она ушла в отставку и не собирается возвращаться в политику."Я не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль (роль посредника в конфликте между Россией и Украиной). В перспективе, с учетом того, что она находится в отставке, и, собственно, мы слышали ее заявление о том, что она не собирается ни к какой деятельности политической возвращаться, поэтому посмотрим, там видно будет," - отвели Песков журналистам на вопрос о том, может ли Меркель, по мнению Кремля, сыграть роль посредника в конфликте на Украине.Ранее западные СМИ сообщали, что Ангела Меркель не исключает сыграть роль посредника для разрешения конфликта России и Украины.
https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762145430_230:0:2719:1867_1920x0_80_0_0_07ecc5192c4815e09b0c2ee93c4fb587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ангела меркель, украина, россия, германия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:47 20.06.2022
 
В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине

Песков назвал преждевременными разговоры о посредничестве Меркель в диалоге с Украиной

© AP Photo / Michael SohnБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о том, сможет ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступить посредником в переговорах России и Украины, поскольку она ушла в отставку и не собирается возвращаться в политику.
"Я не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль (роль посредника в конфликте между Россией и Украиной). В перспективе, с учетом того, что она находится в отставке, и, собственно, мы слышали ее заявление о том, что она не собирается ни к какой деятельности политической возвращаться, поэтому посмотрим, там видно будет," - отвели Песков журналистам на вопрос о том, может ли Меркель, по мнению Кремля, сыграть роль посредника в конфликте на Украине.
Ранее западные СМИ сообщали, что Ангела Меркель не исключает сыграть роль посредника для разрешения конфликта России и Украины.
Пресс-конференция по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 08:00
"Киев всех рассорил". Что началось в Европе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнгела МеркельУкраинаРоссияГерманияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала