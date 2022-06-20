https://ria.ru/20220620/merkel-1796726311.html

В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине

В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине - РИА Новости, 20.06.2022

В Кремле прокомментировали возможность посредничества Меркель по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о том, сможет ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступить посредником в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:47

2022-06-20T12:47

2022-06-20T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

ангела меркель

украина

россия

германия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762145456_0:0:4731:2661_1920x0_80_0_0_4dd015f2903ad12ce1f166e9a9567105.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о том, сможет ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступить посредником в переговорах России и Украины, поскольку она ушла в отставку и не собирается возвращаться в политику."Я не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль (роль посредника в конфликте между Россией и Украиной). В перспективе, с учетом того, что она находится в отставке, и, собственно, мы слышали ее заявление о том, что она не собирается ни к какой деятельности политической возвращаться, поэтому посмотрим, там видно будет," - отвели Песков журналистам на вопрос о том, может ли Меркель, по мнению Кремля, сыграть роль посредника в конфликте на Украине.Ранее западные СМИ сообщали, что Ангела Меркель не исключает сыграть роль посредника для разрешения конфликта России и Украины.

https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ангела меркель, украина, россия, германия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр