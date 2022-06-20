https://ria.ru/20220620/mariupol-1796903357.html
Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику
Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику - РИА Новости, 20.06.2022
Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику
Тульская область, ранее заявившая, что займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, направила туда дорожную и строительную технику, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:54
2022-06-20T23:54
2022-06-20T23:54
жкх
алексей дюмин
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мариуполь
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Тульская область, ранее заявившая, что займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, направила туда дорожную и строительную технику, сообщает правительство региона.На XXV Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о сотрудничестве Тульской области и Донецкой Народной Республики, согласно которому, в частности, Тульская область займется восстановлением Левобережного района Мариуполя."Ранее передовая группа выезжала на место и определила первоочередные задачи по восстановлению города. А накануне для их выполнения в Мариуполь отправились представители подрядных и ресурсоснабжающих организаций региона с дорожной и строительной техникой", - цитирует правительство региона губернатора Алексея Дюмина.По его словам, тульским специалистам предстоит расчистить территорию, составить дефектные ведомости и установить взаимодействие с коммунальными службами города.
https://ria.ru/20220618/plyazh-1796379168.html
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жкх, алексей дюмин, тульская область, мариуполь, донецкая народная республика
Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику
Тульская область направила в Левобережный район Мариуполя дорожную и строительную технику