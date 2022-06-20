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Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику - РИА Новости, 20.06.2022
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Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику
Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику - РИА Новости, 20.06.2022
Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику
Тульская область, ранее заявившая, что займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, направила туда дорожную и строительную технику, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:54
2022-06-20T23:54
жкх
алексей дюмин
тульская область
мариуполь
донецкая народная республика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Тульская область, ранее заявившая, что займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, направила туда дорожную и строительную технику, сообщает правительство региона.На XXV Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о сотрудничестве Тульской области и Донецкой Народной Республики, согласно которому, в частности, Тульская область займется восстановлением Левобережного района Мариуполя."Ранее передовая группа выезжала на место и определила первоочередные задачи по восстановлению города. А накануне для их выполнения в Мариуполь отправились представители подрядных и ресурсоснабжающих организаций региона с дорожной и строительной техникой", - цитирует правительство региона губернатора Алексея Дюмина.По его словам, тульским специалистам предстоит расчистить территорию, составить дефектные ведомости и установить взаимодействие с коммунальными службами города.
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тульская область
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жкх, алексей дюмин, тульская область, мариуполь, донецкая народная республика
23:54 20.06.2022
 
Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику

Тульская область направила в Левобережный район Мариуполя дорожную и строительную технику

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Мариуполе
Люди на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Тульская область, ранее заявившая, что займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, направила туда дорожную и строительную технику, сообщает правительство региона.
На XXV Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о сотрудничестве Тульской области и Донецкой Народной Республики, согласно которому, в частности, Тульская область займется восстановлением Левобережного района Мариуполя.
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"Ранее передовая группа выезжала на место и определила первоочередные задачи по восстановлению города. А накануне для их выполнения в Мариуполь отправились представители подрядных и ресурсоснабжающих организаций региона с дорожной и строительной техникой", - цитирует правительство региона губернатора Алексея Дюмина.
По его словам, тульским специалистам предстоит расчистить территорию, составить дефектные ведомости и установить взаимодействие с коммунальными службами города.
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ЖКХАлексей ДюминТульская областьМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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