https://ria.ru/20220620/mariupol-1796903357.html

Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику

Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику - РИА Новости, 20.06.2022

Тульская область направила в Мариуполь дорожную и строительную технику

Тульская область, ранее заявившая, что займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, направила туда дорожную и строительную технику, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:54

2022-06-20T23:54

2022-06-20T23:54

жкх

алексей дюмин

тульская область

мариуполь

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796535287_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_add7761a538d99140d3527bc3ad6065e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Тульская область, ранее заявившая, что займется восстановлением Левобережного района Мариуполя, направила туда дорожную и строительную технику, сообщает правительство региона.На XXV Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о сотрудничестве Тульской области и Донецкой Народной Республики, согласно которому, в частности, Тульская область займется восстановлением Левобережного района Мариуполя."Ранее передовая группа выезжала на место и определила первоочередные задачи по восстановлению города. А накануне для их выполнения в Мариуполь отправились представители подрядных и ресурсоснабжающих организаций региона с дорожной и строительной техникой", - цитирует правительство региона губернатора Алексея Дюмина.По его словам, тульским специалистам предстоит расчистить территорию, составить дефектные ведомости и установить взаимодействие с коммунальными службами города.

https://ria.ru/20220618/plyazh-1796379168.html

https://ria.ru/20220620/tyurma-1796644357.html

тульская область

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, алексей дюмин, тульская область, мариуполь, донецкая народная республика