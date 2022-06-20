https://ria.ru/20220620/mariupol-1796776737.html

Опубликовано видео из хранилища, где ВСУ сожгли более 70 тысяч тонн зерна

Опубликовано видео из хранилища, где ВСУ сожгли более 70 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 20.06.2022

Опубликовано видео из хранилища, где ВСУ сожгли более 70 тысяч тонн зерна

Съемочная группа РИА Новости побывала внутри емкостей зернохранилища в порту Мариуполя, где более 70 тысяч тонн зерна были целенаправленно уничтожены... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:41

2022-06-20T15:41

2022-06-20T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

ян гагин

анастасия макеева

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

украина

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МАРИУПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Съемочная группа РИА Новости побывала внутри емкостей зернохранилища в порту Мариуполя, где более 70 тысяч тонн зерна были целенаправленно уничтожены украинскими боевиками."Их расстреливали для того, чтобы поджечь, уничтожить, сложить. В итоге это хранилище, оно медленно косилось, завалилось из-за температуры, из-за вибрации. Было очень много попаданий фугасных снарядов, и плюс его еще пытались поджечь неоднократно, в итоге зерно уничтожено", — рассказал советник председателя правительства ДНР Ян Гагин, участвовавший в боях за освобождение города.В свою очередь, глава общественной благотворительной организации "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева сообщила, что украинским националистам только с пятой попытки удалось поджечь место хранения зерна в порту Мариуполя и уничтожить продовольствие.В начале июня начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики, покидая захваченные территории, и не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, специально подожгли крупное зернохранилище в морском порту.Российские военные и силы Народной милиции ДНР предпринимали попытки тушения, но спасти ценный ресурс не удалось. В итоге более 70 тысяч тонн зерна, в котором остро нуждаются люди как на освобожденных территориях, так и на территории, контролируемой Киевом, а также в Европе, оказалось безвозвратно потеряно.

https://ria.ru/20220617/zerno-1796186507.html

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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Обугленная кукуруза и примеси мусора – СБУ подожгли тонны зерна в Мариуполе Обугленные запасы и примеси мусора – СБУ подожгли тонны зерна в Мариуполе 2022-06-20T15:41 true PT0M47S

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Ольга Фомченкова

в мире, ян гагин, анастасия макеева, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, украина