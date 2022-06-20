Рейтинг@Mail.ru
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/mali-1796895850.html
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали - РИА Новости, 20.06.2022
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали
Более 130 мирных жителей погибли в результате начавшейся в субботу серии атак террористов в центральной части Мали, сообщило правительство страны. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:20
2022-06-20T22:20
в мире
россия
аль-каида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_77f8696878d4f65f9f319c0c8fe4baf6.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 130 мирных жителей погибли в результате начавшейся в субботу серии атак террористов в центральной части Мали, сообщило правительство страны.Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу."Боевиками из группировки "Катиба Масина" (связана с запрещенной в РФ террористической сетью "Аль-Каида"*) были хладнокровно убиты 132 мирных жителя", - цитирует коммюнике правительства агентство Франс Пресс.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220617/neft-1796106590.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_249:0:2916:2000_1920x0_80_0_0_971743e989a1a1dbbaa63da836f05956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аль-каида
22:20 20.06.2022
 
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали

В Мали более 130 мирных жителей убиты в Дьялассагу из-за серии атак террористов

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащий армии Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 130 мирных жителей погибли в результате начавшейся в субботу серии атак террористов в центральной части Мали, сообщило правительство страны.
Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу.
"Боевиками из группировки "Катиба Масина" (связана с запрещенной в РФ террористической сетью "Аль-Каида"*) были хладнокровно убиты 132 мирных жителя", - цитирует коммюнике правительства агентство Франс Пресс.
* Запрещенная в России террористическая организация
НПЗ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:06Петербургский международный экономический форум — 2022
Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти
 
В миреРоссияАль-Каида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала