https://ria.ru/20220620/mali-1796895850.html
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали - РИА Новости, 20.06.2022
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали
Более 130 мирных жителей погибли в результате начавшейся в субботу серии атак террористов в центральной части Мали, сообщило правительство страны. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:20
2022-06-20T22:20
2022-06-20T22:20
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 130 мирных жителей погибли в результате начавшейся в субботу серии атак террористов в центральной части Мали, сообщило правительство страны.Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу."Боевиками из группировки "Катиба Масина" (связана с запрещенной в РФ террористической сетью "Аль-Каида"*) были хладнокровно убиты 132 мирных жителя", - цитирует коммюнике правительства агентство Франс Пресс.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, аль-каида
Более 130 мирных жителей убиты из-за серии атак террористов в Мали
В Мали более 130 мирных жителей убиты в Дьялассагу из-за серии атак террористов