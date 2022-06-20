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Макрон теряет популярность во внутренней политике, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2022
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Макрон теряет популярность во внутренней политике, считает эксперт
Макрон теряет популярность во внутренней политике, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2022
Макрон теряет популярность во внутренней политике, считает эксперт
Президент Франции Эммануэль Макрон теряет популярность во внутренней политике отчасти из-за его увлеченности внешнеполитическими вопросами, считает доцент... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:56
2022-06-20T09:56
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
марин ле пен
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон теряет популярность во внутренней политике отчасти из-за его увлеченности внешнеполитическими вопросами, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре выборов в парламент с 38,57% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 31,6%, сообщает МВД страны после завершения обработки голосов. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получает 17,3% голосов, а партия "Республиканцы" - 6,98%."Явка была не очень высокая. Во внутренней политике Эммануэль Макрон отчасти теряет свою популярность, причем во многом он утерял популярность среди молодого поколения. Ему ставят в упрек увлечение внешнеполитическими сюжетами, что понятно в нынешнем контексте", - сказала Романова в комментарии РИА Новости.Кроме того, молодежь недооценила его пенсионную реформу, хотя она в принципе была, скорее, в их интересах, отметила эксперт, указав, что в упрек ставят Макрону также то, что он не уделил внимание экологическим вопросам, вопросам защиты климата, которые были отодвинуты на второй план, хотя ожидания были высокими."Теперь, естественно, Макрону придется выстраивать каким-то образом коалицию, что усложнит его деятельность на посту президента. Я думаю, что (поддержка его решений в парламенте) будет зависеть во многом от вопросов, которые будут обсуждаться. Я думаю, что речь пойдет не о постоянной коалиции, а о коалиции по отдельным вопросам", - отметила она.
https://ria.ru/20220620/frantsiya-1796653861.html
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эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, в мире
09:56 20.06.2022
 
Макрон теряет популярность во внутренней политике, считает эксперт

Эксперт Романова: Макрон теряет рейтинги во внутренней политике из-за увлеченности внешней

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон теряет популярность во внутренней политике отчасти из-за его увлеченности внешнеполитическими вопросами, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре выборов в парламент с 38,57% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 31,6%, сообщает МВД страны после завершения обработки голосов. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получает 17,3% голосов, а партия "Республиканцы" - 6,98%.
Голосование на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 09:02
В Совфеде прокомментировали результаты парламентских выборов во Франции
"Явка была не очень высокая. Во внутренней политике Эммануэль Макрон отчасти теряет свою популярность, причем во многом он утерял популярность среди молодого поколения. Ему ставят в упрек увлечение внешнеполитическими сюжетами, что понятно в нынешнем контексте", - сказала Романова в комментарии РИА Новости.
Кроме того, молодежь недооценила его пенсионную реформу, хотя она в принципе была, скорее, в их интересах, отметила эксперт, указав, что в упрек ставят Макрону также то, что он не уделил внимание экологическим вопросам, вопросам защиты климата, которые были отодвинуты на второй план, хотя ожидания были высокими.
"Теперь, естественно, Макрону придется выстраивать каким-то образом коалицию, что усложнит его деятельность на посту президента. Я думаю, что (поддержка его решений в парламенте) будет зависеть во многом от вопросов, которые будут обсуждаться. Я думаю, что речь пойдет не о постоянной коалиции, а о коалиции по отдельным вопросам", - отметила она.
Президент Франции Эммануэль Макрон голосует во время второго этапа парламентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Коалиция Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции
 
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