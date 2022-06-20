https://ria.ru/20220620/makron-1796663522.html

Макрон теряет популярность во внутренней политике, считает эксперт

Макрон теряет популярность во внутренней политике, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2022

Макрон теряет популярность во внутренней политике, считает эксперт

Президент Франции Эммануэль Макрон теряет популярность во внутренней политике отчасти из-за его увлеченности внешнеполитическими вопросами, считает доцент... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:56

2022-06-20T09:56

2022-06-20T09:56

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

марин ле пен

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон теряет популярность во внутренней политике отчасти из-за его увлеченности внешнеполитическими вопросами, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре выборов в парламент с 38,57% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 31,6%, сообщает МВД страны после завершения обработки голосов. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получает 17,3% голосов, а партия "Республиканцы" - 6,98%."Явка была не очень высокая. Во внутренней политике Эммануэль Макрон отчасти теряет свою популярность, причем во многом он утерял популярность среди молодого поколения. Ему ставят в упрек увлечение внешнеполитическими сюжетами, что понятно в нынешнем контексте", - сказала Романова в комментарии РИА Новости.Кроме того, молодежь недооценила его пенсионную реформу, хотя она в принципе была, скорее, в их интересах, отметила эксперт, указав, что в упрек ставят Макрону также то, что он не уделил внимание экологическим вопросам, вопросам защиты климата, которые были отодвинуты на второй план, хотя ожидания были высокими."Теперь, естественно, Макрону придется выстраивать каким-то образом коалицию, что усложнит его деятельность на посту президента. Я думаю, что (поддержка его решений в парламенте) будет зависеть во многом от вопросов, которые будут обсуждаться. Я думаю, что речь пойдет не о постоянной коалиции, а о коалиции по отдельным вопросам", - отметила она.

https://ria.ru/20220620/frantsiya-1796653861.html

https://ria.ru/20220620/vybory-1796639514.html

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эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, в мире