https://ria.ru/20220620/lukashenko-1796802253.html
Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства
Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства - РИА Новости, 20.06.2022
Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на форуме регионов Союзного государства в текущем году,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:38
2022-06-20T16:38
2022-06-20T16:38
союзное государство
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белоруссия
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в мире
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на форуме регионов Союзного государства в текущем году, сообщил премьер России Михаил Мишустин."Убежден, что предстоящий форум регионов с участием президентов России и Белоруссии даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - сказал Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который начнется в Минске в понедельник и продолжится во вторник.
https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, роман головченко, в мире, владимир путин, александр лукашенко
Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства
Путин и президент Белоруссии Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства