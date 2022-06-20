https://ria.ru/20220620/lukashenko-1796802253.html

Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства

Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства - РИА Новости, 20.06.2022

Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на форуме регионов Союзного государства в текущем году,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:38

2022-06-20T16:38

2022-06-20T16:38

союзное государство

россия

белоруссия

роман головченко

в мире

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576113_0:224:2903:1857_1920x0_80_0_0_baee1a056ed701f9a5309288393efb6d.jpg

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на форуме регионов Союзного государства в текущем году, сообщил премьер России Михаил Мишустин."Убежден, что предстоящий форум регионов с участием президентов России и Белоруссии даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - сказал Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который начнется в Минске в понедельник и продолжится во вторник.

https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, белоруссия, роман головченко, в мире, владимир путин, александр лукашенко