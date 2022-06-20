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Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства - РИА Новости, 20.06.2022
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Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства
Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства - РИА Новости, 20.06.2022
Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на форуме регионов Союзного государства в текущем году,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:38
2022-06-20T16:38
союзное государство
россия
белоруссия
роман головченко
в мире
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на форуме регионов Союзного государства в текущем году, сообщил премьер России Михаил Мишустин."Убежден, что предстоящий форум регионов с участием президентов России и Белоруссии даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - сказал Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который начнется в Минске в понедельник и продолжится во вторник.
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россия, белоруссия, роман головченко, в мире, владимир путин, александр лукашенко
16:38 20.06.2022
 
Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства

Путин и президент Белоруссии Лукашенко встретятся на форуме регионов Союзного государства

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на форуме регионов Союзного государства в текущем году, сообщил премьер России Михаил Мишустин.
"Убежден, что предстоящий форум регионов с участием президентов России и Белоруссии даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - сказал Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.
Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который начнется в Минске в понедельник и продолжится во вторник.
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