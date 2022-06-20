https://ria.ru/20220620/lukashenko-1796719738.html
В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко
В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко
Контакты президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко готовятся, о формате дополнительно сообщат, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:32
2022-06-20T12:32
2022-06-20T12:38
владимир путин
александр лукашенко
в мире
белоруссия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Контакты президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко готовятся, о формате дополнительно сообщат, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшее время обсудит с Путиным ситуацию на Украине, об этом сообщало госагентство Белта."Мы проинформируем вас. Действительно, контакты двух президентов готовятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли это телефонный разговор или личная встреча двух президентов.
https://ria.ru/20220613/vstrecha-1795069734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, дмитрий песков
12:32 20.06.2022 (обновлено: 12:38 20.06.2022)
В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь Песков подтвердил подготовку контактов Путина и Лукашенко