https://ria.ru/20220620/lukashenko-1796719738.html

В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко

В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко - РИА Новости, 20.06.2022

В Кремле подтвердили подготовку контактов Путина и Лукашенко

Контакты президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко готовятся, о формате дополнительно сообщат, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:32

2022-06-20T12:32

2022-06-20T12:38

владимир путин

александр лукашенко

в мире

белоруссия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Контакты президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко готовятся, о формате дополнительно сообщат, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшее время обсудит с Путиным ситуацию на Украине, об этом сообщало госагентство Белта."Мы проинформируем вас. Действительно, контакты двух президентов готовятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли это телефонный разговор или личная встреча двух президентов.

https://ria.ru/20220613/vstrecha-1795069734.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, дмитрий песков